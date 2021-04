BARDI 6

Praticamente mai impegnato per tutto il corso della partita. Sul gol subìto poteva fare ben poco

BRIGHENTI 7,5

Segna una rete di grandissima importanza per morale e classifica. La rabbia con la quale scaglia in rete il suo colpo di testa conferma, semmai ce ne fosse bisogno, quanto ama la maglia che indossa

SZYMISNSKI 6

Perde qualche duello aereo con l'aitante Tsadjout, ma alla resa dei conti lascia comunque pochissime opportunità all'attaccante del Cittadella

ARIAUDO 6

Per l'altro centrale del pacchetto arretrato dei giallazzurri vale più o meno lo stesso discorso fatto per Szyminski

ZAMPANO 5

Ha una grande colpa in occasione della rete di Beretta, con l'attaccante dei veneti che gli salta dietro senza il mimino ostacolo e batte Bardi. Per il resto qualche buono affondo ma anche i soliti errori in costruzione

GORI 6

Fino a quando resta in campo, ossia per tutto il primo tempo, fa la sua parte lottando su ogni pallone e regalando anche qualche buona apertura

MAIELLO6

Torna titolare dopo la panchina di Salerno e gioca una partita tutto sommato sufficiente. Non brilla come in altre occasioni ma fa la sua parte fino in fondo

VITALE M. 5

Grosso lo schiera per la terza volta di fila (praticamente sempre da quando il tecnico è subentrato a Nesta), ma il suo ex allievo della Primavera della Juventus non lo ripaga nemmeno questa volta

ROHDEN 5,5

Anche se a parziale giustificazione si può addurre il fatto che non gioca in un ruolo propriamente suo, per l'ennesima volta non dimostra di essere il solito Rohden

IEMMELLO 4,5

Imperdonabile l'errore dagli undici metri che avrebbe potuto indirizzare in maniera ben diversa la contesa, ma al di là di questo non si vede praticamente mai per tutto l'arco dei novanta minuti

KASTANOS 6

Così come Rohden viene schierato in un ruolo non propriamente suo, ma a differenza dello svedese mette comunque nella contesa energia e determinazione

TRIBUZZI 7

Entra a inizio ripresa e con la sua voglia ed esuberanza cambia il canovaccio della partita. Non ultimo serve a Brighenti l'assist per il gol del pareggio

CIANO 5,5

Mezz'ora in cui non raggiunge la sufficienza

D'ELIA sv

Gioca l'ultimo spezzone di gara

PARZYSZEK sv

In campo nel recupero

GROSSO 5,5

Continua con esperimenti tattici che non danno frutti. Di positivo soltanto il fatto che la sua squadra corre e prova a lottare fino alla fine

Da.Cia.