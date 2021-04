Per come si era messa è un punto guadagnato. Il Frosinone incassa nel primo tempo il gol del Cittadella, avanti con Beretta che sfrutta di testa un cross di Donnarumma, poi fallisce un calcio di rigore con Iemmello, nel secondo tempo la raddrizza con Brighenti che in area raccoglie un cross teso di Tribuzzi. Due azioni quasi in fotocopia quelle dei veneti e dei ciociari, che hanno giocato una gara onestamente bruttina su entrambi i lati del campo, con tanti errori e tanti palloni buttati via. Una gara molto fisica con tantissimi contrasti, lanci lunghi per gli attaccanti sempre preda dei difensori. Le occasioni (poche) si sono equivalse e alla fine il pareggio può dirsi giusto. Un punto che premia il carattere della squadra di Grosso che nella ripresa è scesa in campo mettendo maggiore intensità grazie anche alle incursioni di Tribuzzi che ha rilevato Gori al primo della ripresa, Mirko si è accomodato in panchina con il ghiaccio sul ginocchio sinistro.

FROSINONE (4-3-2-1): Bardi; Brighenti (38' st D'Elia), Ariaudo, Szyminski, Zampano; Gori (1' st Tribuzzi), Maiello, Vitale (11' st Ciano); Rohden (41' st Parzysezek), Kastanos; Iemmello. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Salvi, Capuano, Curado, Carraro, Novakovich, Brignola. Allenatore: Grosso.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli (1' st Frare), Perticone (38' st D'Urso), Camigliano, Donnarumma; Proia (16' st Iori), Pavan (32' st Rosafio), Branca; Vita; Beretta (16' st Gargiulo), Tdadjout. A disposizione: Maniero, Tavernelli, Mastrantonio, Ogunseye. Allenatore: Venturato.

Arbitro: Illuzzi di Molfetta (Ba); assistenti Capaldo di Napoli e Zingarelli di Siena

Reti: 21' pt Beretta, 12' st Brighenti.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 9-6 per il Frosinone; ammoniti: 29' pt Proia, 47' pt Beretta, 9' st Rohden, 16' st Frare, 17' e 41' st Donnarumma, 20' st Kastanos, 23' st Perticone, 36' st Maiello; espulso: 41' st Donnarumma; recuperi: 2' pt; 4' st. Al 25' Kastrati para un rigore a Iemmello. Frosinone con il lutto al braccio per la scomparsa di Bruno Graziani, attaccante dei canarini degli anni Sessanta