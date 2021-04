Ennesima gara di importanza vitale per il morale, ma questa volta anche e soprattutto per la classifica, quella che oggi con fischio d'inizio alle ore 16 vedrà il Frosinone ospitare al "Benito Stirpe" il Cittadella. I canarini non vincono in assoluto una partita da oltre un mese (trasferta di Cosenza) e tra le mura amiche addirittura da più di quattro (5 dicembre con il Chievo). I tre punti, quindi, rappresenterebbero un'iniezione unica di fiducia per lo "spirito" ma allo stesso tempo sarebbero fondamentali per poter allungare in maniera probabilmente definitiva sulla zona play out. Battere l'undici di Venturato vorrebbe significare, non ultimo, la prima vittoria del tecnico Fabio Grosso sulla panchina dei ciociari, dopo il pareggio interno contro la Reggiana e la sconfitta di lunedì sera a Salerno. Ma per avere la meglio contro il Cittadella, il Frosinone dovrà innanzitutto ritrovare quel gol che manca proprio dall'ultimo successo ottenuto allo stadio "Gigi Marulla" di Cosenza. Impresa non certo impossibile, andare di nuovo a segno, e questo in considerazione dell'oggettivo potenziale offensivo della formazione giallazzurra. Ma sempre a patto che gli attaccanti vengano messi in condizione di poter fare la loro parte. Cosa che non è accaduta allo stadio "Arechi", e sono in un paio di circostanze contro la Reggiana (incredibile palla gol fallita da Iemmello e grande parata dell'estremo difensore degli emiliani su un colpo di testa dello stesso attaccante).

Aspetto tattico e tecnico - E da questo punto di vista potrebbe anche essere tirato in ballo il nuovo modulo tattico di Grosso. Perchè, almeno ad oggi, con il 4-3-3 la sua squadra non è ancora riuscita a esprimere quel gioco che si aspetta il suo allenatore. In ogni caso anche con il Cittadella può essere dato per scontato che i canarini scenderanno in campo con la difesa a quattro (anche se poi nel giro palla diventa a tre con uno dei due esterni che si alza molto), i tre centrocampisti e il tridente offensivo. Resta semmai da capire quelli che saranno gli interpreti scelti da Fabio Grosso. Partendo dalla difesa davanti al portiere Bardi, la corsia di destra del pacchetto arretrato dovrebbe vedere protagonista Salvi (ad oggi mai schierato dall'inizio da Grosso) e quindi a sinistra uno tra D'Elia o Zampano con il primo che sembra favorito. Per la coppia di centrali, Brighenti e Ariaudo appaiono in leggero vantaggio nei confronti di Curado, Szyminski e Capuano. Al centro del terzetto di mediana dovrebbe ritrovare il suo posto Maiello (a Salerno ha giocato Carraro), e ai suoi lati due tra Rohden Kastanos e Gori. Non si può, però, nemmeno escludere a priori che uno dei primi due potrebbe anche essere schierato dal tecnico dei giallazzurri come esterno del tridente d'attacco. Attacco che dovrebbe vedere sull'out di destra, Ciano tornare dall'inizio dopo la panchina iniziale dell'Arechi a favore di Brignola. A sinistra Tribuzzi o, come detto, uno tra Rohden o Kastanos. Al centro, infine, solito ballottaggio tra Iemmello e Novakovich. Per il resto c'è da ricordare che della lista dei convocati (che comunque non è stata comunicata visto che tutta la squadra da giovedì è in ritiro) non fanno parte gli infortunati Luigi Vitale, Baroni, Millico e il terzo portiere Vettorel.