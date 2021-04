Per preparare al meglio quella che tutti i tifosi giallazzurri sperano possa rappresentare la partita del riscatto, in programma domani pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 16) al "Benito Stirpe" contro il Cittadella, la società del Frosinone ha deciso di portare nuovamente la squadra in ritiro. Come si ricorderà era già accaduto nel momento dell'arrivo di Grosso alla guida tecnica, e allora si era parlato di "tempo indeterminato". Invece dopo pochi giorni i calciatori sono stati lasciati liberi di rientrare a casa, e quindi dalla fine della seduta di allenamento di ieri pomeriggio sono tornati nuovamente all'Hotel Fontana Olente di Ferentino. Qui resteranno fino a un paio d'ore dalla partita contro la formazione di Venturato. Dicevamo della seduta di ieri pomeriggio che come sempre si è aperta con una fase di riscaldamento. Subito dopo Grosso e i suoi collaboratori hanno impegnato l'intera rosa di squadra in una serie di esercitazioni tecniche e poi in alcune partitelle a tema. Tutti presenti ad eccezione dei soliti Millico e Baroni, che hanno continuato a lavorare a parte. Così come Luigi Vitale e Vettorel si sono sottoposti esclusivamente alle cure dei fisioterapisti. Tutti e quattro, quindi, non saranno a disposizione per la partita di domani.

Ipotesi formazione

Nonostante questi forfait, comunque, mister Grosso avrà ampia possibilità di scelta in ogni reparto. Da capire, innanzitutto, se sarà sua intenzione stravolgere la formazione iniziale vista lunedì a Salerno come ha fatto dopo la sfida contro la Reggiana, o effettuare un turn over meno massiccio. In ogni caso, come detto, avrà abbondanza in ogni singolo ruolo. Partendo dalla difesa, e dando per scontato che in porta ci sarà Bardi, davanti a lui gli esterni del quartetto arretrato verranno scelti tra Salvi, D'Elia e Zampano con i primi due che appaiono in leggero vantaggio. La coppia di centrali sarà composta da uno tra Brighenti, Szyminski e Curado per il centrodestra e tra Ariaudo e Capuano per il centro sinistra. Altrettanto ampia la scelta per quel che concerne i tre centrali di centrocampo. In mezzo a loro uno tra Maiello e Carraro, mentre le mezzali usciranno da questa rosa di nomi: Kastanos, Rohden, Gori, Boloca e Mattia Vitale. In attacco, infine, Novakovich o Iemmello giocheranno al centro del tridente che verrà completato sugli esterni da due tra Ciano, Tribuzzi e Brignola.