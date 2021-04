Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Bruno Graziani, bandiera del Frosinone degli anni 1964,1965 e 1966. Bruno aveva 78 anni essendo nato a Roma il 25 agosto 1943. Con la scomparsa della indimenticabile ala sinistra canarina se n'è andato anche un importante pezzo di storia calcistica del Capoluogo ciociaro. Al Frosinone della triade presidenziale formata da Angelo Cristofari, Vincenzo Mossini e Roberto Stirpe e allenato da Adriano Zecca giunse a novembre 1964. Insieme all'ala destra Franco Caputi. Lui dal vivaio della Lazio e Franco da quello della Roma. Per formare con Giovanni Battista Benvenuto quel tridente che, nella stagione agonistica successiva, condusse il Frosinone in Serie C, sotto la presidenza di Roberto Stirpe. I tre attaccanti canarini in quel campionato firmarono 42 dei 58 gol realizzati dalla squadra. Graziani 18, Benvenuto 16 e Caputi 8. Nel campionato precedente aveva debuttato in maglia canarina l'8 novembre nella gara vinta 3 a 1 con il Cuoiopelli. Il suo primo gol nella partita persa con il Pietrasanta. Dopo il Frosinone l'attaccante giocò sei campionati con il Prato, quindi con la Casertana, il Livorno, il Gallipoli. Qui il Frosinone se lo trovò come avversario in Serie C2 il 22 aprile 1979. Bruno segnò anche uno dei tre gol. Finì 3 a 1. Il Gallipoli si salvò, mentre il Frosinone di Umberto Mannocci retrocesse.