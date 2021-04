BARDI 6

Due buone parate, nella stessa azione, a fine primo tempo gli permettono di essere l'unico dei giallazzurri a guadagnare la sufficienza

BRIGHENTI 5,5

Grosso lo impiega come quarto di destra del pacchetto arretrato e il capitano riesce ugualmente a fare la sua parte. Anche se in un paio di occasioni si fa saltare troppo facilmente

SZYMINSKI 5,5

Torna titolare dopo la panchina di venerdì contro la Reggiana, ma in una difesa a quattro. E a volte appare un po' impacciato

CAPUANO 5,5

Per l'altro centrale del pacchetto arretrato vale più o meno il discorso fatto per il suo compagno di reparto

ZAMPANO 5,5

Inizia con una buona gamba sfruttando al meglio lo spazio che gli libera da quella parte Kastanos. Cala visibilmente con il passare dei minuti

GORI 5,5

Qualche buon break nella prima parte di gara, ma anche qualche pallone non gestito a dovere. Grosso lo toglie subito dopo che la sua squadra è passata in svantaggio

CARRARO 5

Chiamato a sostituire Maiello nel cuore del centrocampo canarino, l'ex Perugia non riesce mai a prendere in mano le redini di gioco e costruire come ci si aspetta da chi ricopre quel ruolo

VITALE M. 5

Uno dei pochi riconfermati rispetto a tre giorni prima, si vede poco o niente per tutto l'arco del primo tempo. Nell'intervallo Grosso lo lascia negli spogliatoi

BRIGNOLA 5

Parte titolare un po' a sorpresa e comunque nel ruolo che predilige. Conferma di non attraversare un buon momento di forma sia fisico che mentale

NOVAKOVICH 5,5

Fino a quando resta in campo lotta con grande ardore contro tutta la difesa avversaria. Avrebbe anche meritato la sufficienza se non avesse tergiversato in due conclusioni che potevano portarlo alla marcatura

KASTANOS 5,5

Parte in un ruolo non suo (alto a sinistra del tridente d'attacco) per poi tornare mezzala nella ripresa. Fa la sua parte ma senza raggiungere la sufficienza

IEMMELLO 5

Si vede per un tiro al volo largo di molto e due fuorigioco

ROHDEN 5

Entra subito dopo il vantaggio della Salernitana ma combina ben poco

CIANO 5,5

Un secondo tempo nel quale alla resa dei conti è l'unico a calciare in porta. Anche se centrale

D'ELIA sv

Gioca uno scampolo di gara

PARZYSZEK sv

In campo pochi minuti

GROSSO 5

Al di là del modulo che la squadra interpreta a fatica, il cambio di otto elementi dimostra che ancora non ha le idee chiare su tutto