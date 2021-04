Una coriacea Reggiana mette in evidenza tutti i limiti dell'attuale Frosinone, al quale non basta il cambio di allenatore per tornare alla vittoria in casa. Il solco sul quale si è incanalata la gara è sempre più o meno lo stesso. Pochi spunti, ancor meno pericolosi, la palla che non gira velocemente, tanti passaggi sbagliati. Reparti a compartimenti stagno, nessuno che si prenda la responsabilità di inventare e/o saltare l'uomo. Risultato, uno scialbo 0-0 contro una squadra da settimane invischiata nella pericolosa della classifica e che fino a oggi aveva perso undici gare in trasferta. I ragazzi di Alvini ce la mettono tutta, sopperendo con il carattere ad una evidente carenza di palleggio e al poco peso in attacco, costringendo spesso il Frosinone a ripiegare e a chiudersi. Due occasioni nitide per parte, meglio gli ospiti nel primo tempo, meglio i canarini nel secondo. Ma davvero troppo poco quanto visto ieri per pensare di svoltare completamente la stagione a sette gare dal termine. A meno che già a Salerno, il lunedì di Pasquetta, la scossa tanto auspicata con l'arrivo di Grosso, non ricarichi una compagine vista, onestamente, spenta...

I momenti salienti del match - Dopo pochi minuti Radrezza tira un bolide da lontato che Bardi toglie dall'angolino alzando sulla traversa. Nella ripresa ancora i granata che al 53' sbagliano un rigore in movimento, mandando alto. Al 61' il Frosinone accelera sulla destra, cross velenoso di Ciano e Iemmello solo nell'area piccola di testa manda incredibilmente fuori. Giostra di cambi: Rossi, Del Pinto e Kargbo al posto di Laribi, Varone e Mazzocchi, Grosso fa uscire Ciano, Tribuzzi e Zampano per Brignola, Novakovich e Salvi. Rozzio al 68' spedisce la sfera alta e all'85' Zamparo sfiora dalla distanza. Salva tutto ed evita la beffa agli emiliani Venturi con una gran parata su un colpo di testa di Iemmello.

Il tabellino

FROSINONE (4-3-3): Bardi; Zampano (22′ st Salvi), Curado, Ariaudo, D'Elia; Rohden, Maiello, Vitale (22′ st Kastanos); Ciano (34′ st Brignola), Iemmello, Tribuzzi (22′ st Novakovich). Panchina: Iacobucci, Szyminski, Marcianò, Capuano, Gori, Carraro, Brighenti, Parzyszek. All.: Fabio Grosso.

REGGIANA (3-4-1-2): Venturi; Yao, Rozzio, Costa; Libutti, Radrezza, Varone (19′ st Del Pinto), Lunetta (35′ st Kirwan); Laribi (19′ st Rossi); Mazzocchi (19′ st Kargbo), Ardemagni (40′ st Zamparo). Panchina: Cerofolini, Espeche, Ajeti, Zampano, Muratore, Pezzella, Cambiaghi. All.: Massimiliano Alvini.

ARBITRO: Riccardo Ros di Pordenone;

Assistente: Salvatore Affatato della sezione di Verbano-Cusio-Ossola e Alessandro Cipressa della sezione di Lecce. Quarto uomo è Luca Massimi di Termoli.

NOTE – Ammoniti Zampano e Curado (F), Del Pinto e Kargbo (R). Calci d'angolo: 6-3 per la Reggiana