Campionato in tono minore fin qui per Lorenzo Ariaudo che è stato impiegato dall'ex Alessandro Nesta meno di Szyminski (25 presenze con 2.091'), Brighenti (25 presenze con 2.040') e Curado (15 presenze con 1.310'), per fare paragoni con i compagni di reparto. Per lui stesso numero di presenze di Curado ma con minutaggio minore (1.229'), mentre ha giocato più di Capuano (9 presenze con 723'). Soprattutto nell'ultimo periodo Nesta lo ha tenuto in panchina preferendogli Szyminski che, tutto sommato, ha offerto anche prestazioni positive. Nelle ultime cinque partite, Ariaudo ha giocato soltanto quella pareggiata a Verona con il Chievo. Poi è rimasto inutilizzato in panchina nella gare con Monza, Cosenza, Brescia e Lecce. Dalla prima gara disputata e persa in casa con l'Empoli, il difensore ha saltato otto partite tra infortuni e Covid mentre in panchina c'è stato sei volte. Nei cinque anni con la maglia del Frosinone sulle spalle la stagione che sta per concludersi è stata la meno positiva. Nei tre campionati di Serie B, infatti, Ariaudo ha fatto registrare 38 presenze (2016/2017), 34 nel 2017/2018 e 39 compreso i play off nell'ultima. In quella di Serie A sono state 19 le presenze. In totale, quindi, 146 le gare giocate con la maglia del Frosinone sulle spalle. Per tornare al campionato in corso, qualcosa non è andato se Nesta non lo ha tenuto nella giusta considerazione. Ma niente è perduto per il Frosinone che ha la possibilità ancora di riportarsi sotto nella lotta per riagganciare la zona play off, e Ariaudo, quindi, che può essere utile in questa importante e decisiva fase del campionato. Dipenderà dal difensore ma anche da Fabio Grosso che ha avuto modo di valutarne la condizione nelle sedute di allenamento in corso. Il calciatore, invece, lo conosce bene da tempo, visto che sono stati compagni di squadra nella Juventus, nella prima parte della stagione 2009/2010. 
Ariaudo non aveva ancora compiuto 21 anni quando venne integrato nella prima squadra bianconera. Quando debuttò in Serie A all'Olimpico in Lazio - Juventus (1-1) del 18 aprile 2009, dopo aver fatto tutta la trafila nelle formazioni giovanili bianconere, Fabio Grosso non era ancora bianconero. Lo divenne il 31 agosto dello stesso anno ma non giocò partite di campionato con Ariaudo pur allenandosi insieme nel corso della settimana. I due si sono poi ritrovati avversari nel campionato successivo e precisamente l'11 aprile 2010 in Juventus - Cagliari 1 a 0. Giorgio Chiellini firmò la rete che sancì la vittoria dei bianconeri di Zaccheroni ma il Cagliari di Massimiliano Allegri fu degno rivale. Sia Grosso che Ariaudo giocarono l'intera partita. A distanza di undici anni Grosso e Ariaudo si sono di nuovo incontrati nel Frosinone. Il tecnico è chiamato a fare le scelte migliori per schierare in campo contro la Reggiana una formazione in grado di tornare a vincere al "Benito Stirpe" per iniziare nel modo migliore la serie delle otto finali da disputare fine al termine della regular season. Dal suo canto il difensore chiede una maglia per dare il suo contributo al raggiungimento dell'obiettivo play off.

Fra.Tur.