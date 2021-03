Il Frosinone prosegue a gran ritmo la preparazione alla gara di venerdì (fischio d'inizio alle 17) allo "Stirpe" contro la Reggiana. Da domenica i canarini sono in ritiro presso l'Hotel Fontana Olente di Ferentino (a un passo dal loro campo di gioco della "Città dello Sport"), e dopo la doppia seduta di lunedì, ieri hanno svolto un solo allenamento al pomeriggio.

Dal campo - Lo stesso si è aperto con la classica fase di riscaldamento, per poi passare a delle esercitazioni tattiche e una partita finale. Ancora assente Kastanos (ieri con il suo Cipro ha giocato per un'ora l'ultima delle gare di qualificazione ai Mondiali di questo periodo battendo la Slovenia dei vari Ilicic, Kurtic e Zajc per 1-0), che farà rientro in sede soltanto domani, così come Boloca e Vettorel che si sono sottoposti esclusivamente a una seduta di fisioterapia. A parte hanno lavorato i soliti Millico e Baroni, mentre è rientrato in gruppo il giovane Luciani. Oggi penultima seduta prima della partita di venerdì, sempre fissata per il pomeriggio.

Il rebus modulo tattico - Nonostante qualche forfait, comunque, per la partita contro la Reggiana il neo allenatore dei giallazzurri, Fabio Grosso, avrà abbondanza di uomini in tutti i reparti. Ma prima di provare a capire quello che potrebbe essere lo schieramento iniziale di dopodomani, c'è sempre da sciogliere il dubbio legato al modulo. Come risaputo, Grosso nel suo passato da tecnico ha sempre prediletto la difesa a quattro, mentre da qualche stagione a questa parte, escluse quattro gare di questo campionato e qualche spezzone di partita, sia Longo prima che Nesta poi hanno sempre schierato in campo i loro undici partendo dalla retroguardia a tre. A questo punto staremo a vedere cosa deciderà Grosso dopo gli ultimi due allenamenti che dividono la squadra dalla partita contro gli emiliani.

Ipotesi formazione - L'idea che ci siamo fatti è che alla fine il neo allenatore andrà per la sua strada e quindi proporrà un Frosinone con modulo 4-3-3. Di conseguenza proviamo a ipotizzare quello che potrebbe essere lo schieramento iniziale di venerdì partendo da due dubbi molto importanti: quelli legati alle condizioni di Rohden e Kastanos. Lo svedese è tornato in gruppo solo lunedì dopo dieci giorni in cui si era allenato a parte per un fastidio al ginocchio, mentre del cipriota abbiamo detto che tornerà domani e quindi potrà svolgere un solo allenamento con il suo nuovo tecnico. In ogni caso per quanto riguarda i tre centrali della linea mediana saranno comunque a disposizione Maiello, Gori, Carraro e Mattia Vitale. Passando alla difesa e partendo dai centrali, sarebbero in cinque per due maglie: Brighenti, Capuano, Ariaudo, Szyminski e Curado. Quattro, invece, gli esterni in lizza sempre per due maglie: Salvi, Zampano, Luigi Vitale e D'Elia. In attacco, infine, Iemmello favorito per il ruolo di punta centrale, con due tra Tribuzzi, Ciano e Novakovich che sarebbero a quel punto gli esterni.