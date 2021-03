Il quarto e ultimo periodo di sosta osservato in questa stagione dal campionato di Serie B si sta per concludere, quando venerdì tutte le squadre torneranno in campo per la ripresa delle ostilità. Per quel che concerne il Frosinone, i canarini dovranno vedersela (ore 17) al "Benito Stirpe" contro la Reggiana, già battuta nella gara di andata. Per i canarini del neo allenatore Fabio Grosso sarà una ripresa molto importante ed anche impegnativa ai fini del discorso che riguarda la zona play off, distante sei punti. Importante perchè il Frosinone dovrà assolutamente tornare al successo sul campo amico, impegnativa perchè l'incontro con la formazione di Massimiliano Alvini sarà il primo del primo trittico di gare che il calendario ha posto nel mese di aprile. Dopo la sfida interna di venerdì, lunedì sera (Pasquetta) i canarini dovranno andare a Salerno per affrontare la formazione di Fabrizio Castori, terza forza del campionato, per far subito rientro in sede per la successiva partita contro l'ormai tradizionale rivale del Cittadella in programma sabato 10 aprile alle ore 16 tra le mura amiche. A nessuno potrà sfuggire l'importanza di queste tre partite e ovviamente della posta in palio di ognuna di esse. Brighenti e compagni non faranno calcoli di sorta, ma si concentreranno con tutta probabilità sull'avversario che si troveranno di fronte per ottenere il risultato migliore. Da parte nostra, invece, riteniamo che dal trittico di gare, i canarini dovranno fare propri dai sette ai nove punti in palio. Anche questa sarà impresa difficile ma la possibilità di risultati diversi non esistono per il Frosinone, dovendo ridurre l'attuale distacco di sei punti che lo separano dal Chievo che con quarantaquattro punti occupa l'ottavo posto della classifica. Considerando che davanti, oltre alle otto formazioni insediate nella zona play off, ci sono anche nell'ordine Pisa, con una partita in meno, Brescia e Vicenza. Comunque una buona raccolta di punti significherebbe affrontare il secondo trittico di gare da disputare sempre ad aprile con più entusiasmo e con una dose di accresciuta autostima. Dunque, dopo la gara del Cittadella, ci saranno sette giorni per rifiatare dal momento che il 17aprile bisognerà recarsi a Pordenone per affrontare i "ramarri" di Attilio Tesser, attualmente decimati dal Covid. Il martedì successivo bisognerà vedersela con il Pisa e, infine, viaggiare ancora in trasferta alla volta di Ferrara per scendere in campo sabato 24 aprile contro la squadra di Massimo Rastelli. Si tratta del secondo trittico di gare con la stessa necessità di fare punti in misura maggiore delle squadre interessate allo stesso obiettivo del Frosinone. A questo punto si vedrà se il Frosinone di Fabio Grosso ha la possibilità o meno di fare parte delle formazioni in lotta per la conquista della promozione attraverso i play off. Se sarà in corsa, dovrà giocare le sue carte nelle ultime due gare: con il Vicenza in casa e con la Reggina in trasferta.