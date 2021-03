Ufficializzati gli orari degli incontri per quanto riguarda la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B in programma nel fine settimana che si aprirà venerdì 9 aprile. Per quanto riguarda il Frosinone, i canarini saranno impegnato nella sfida del "Benito Stirpe" contro il Cittadella, che si giocherà sabato 10 con fischio d'inizio alle ore 16. Questo il quadro completo della giornata partendo dall'anticipo di venerdì 9 (ore 21) tra Reggiana e Empoli. Il giorno seguente alle 14 si giocheranno quindi: Ascoli - Monza, Brescia - Pescara, Cremonese - Pordenone, Lecce - Spal e Virtus Entella - Salernitana. Domenica 11 aprile alle 15 sarà la volta di Reggina - Vicenza, mentre alle 19 si sfideranno Venezia e Cosenza. La giornata si chiuderà lunedì 12 aprile alle 21 con Chievo - Pisa. Ricordiamo che prima di questa giornata e dopo quello in programma in questo fine settimana (o meglio il venerdì di Pasqua), la Serie B giocherà anche un turno infrasettimanale tutto nella giornata di lunedì 5 aprile (Pasquetta). Si partirà alle 12,30 con Pordenone - Entella, per chiudere alle 21 proprio con il Frosinone che sarà di scena a Salerno. Gli altri incontri di questa giornata saranno: Ascoli - Vicenza (15), Cittadella - Reggina (15), Cosenza - Cremonese (15), Empoli - Chievo (15), Monza - Pescara (15), Pisa - Lecce (15), Reggiana - Brescia (17) e Spal - Venezia (19).