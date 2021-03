Nel pomeriggio di ieri il neo allenatore del Frosinone, Fabio Grosso, e il suo staff (come diciamo a parte nuovo soltanto per due elementi rispetto a quello di Nesta), ha guidato il primo allenamento della sua squadra. I canarini si sono ritrovati come sempre nella struttura della "Città dello Sport" di Ferentino. L'allenamnto si è aperto con la fase di riscaldamento per poi passare a un lavoro a gruppi sul possesso palla, esercitazioni tecniche e una partita finale. A parte si sono allenati Rodhen, Millico, Luciani e Baroni. Oggi è in programma una nuova seduta a Ferentino sempre nel pomeriggio. Per il resto, come annunciato nella conferenza stampa di lunedì dal presidente Stirpe, da domenica la squadra andrà in ritiro. La sede dello stesso non è ancora stata ufficializzata, ma la scelta, alla luce della difficoltà di muoversi fuori regione, è ristretta al Park Hotel Mancini di Roma o all'Albergo Fontana Olente di Ferentino. E, quasi certamente, alla fine di opterà per restare vicino al campo classico di allenamento.

Grosso predilige il 4-3-3

Nessun lavoro tattico nella seduta di ieri, ma la storia di Fabio Grosso in panchina parla di un allenatore che predilige il modulo 4-3-3. Da capire se avrà intenzione di applicarlo da subito, andando incontro a quei rischi oggettivi già vissuti nella gestione Nesta, o lascerà il modulo tattico immutato quantomeno fino alla partita contro la Reggina che, in caso di successo, potrebbe far considerare il Frosinone intanto salvo e quindi tranquillo per poter pensare ad altri obiettivi.