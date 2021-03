Esonerato Alessandro Nesta: questa la drastica scelta fatta dalla dirigenza del Frosinone Calcio. Finisce così, dopo due anni, l'avventura del tecnico sulla panchina dei canarini. Su tale decisione pesa senza dubbio l'ultima pesante sconfitta rimediata in casa contro il Lecce (0-3). Purtroppo, nelle ultime 7 gare, la squadra giallazzurra ha racimolato soltanto 6 punti, imponendosi una sola volta sul campo del Cosenza. Gli uomini del presidente Stirpe si trovano in una situazione certamente non facile, al 12esimo posto della classifica, a 6 lunghezze dal primo piazzamento utile per giocarsi l'ambita promozione in serie A. Ora è tempo di svolta. Certe ambizioni hanno bisogno di nuova linfa, linfa che secondo le indiscrezioni nazionali potrebbe passare per l'ingaggio di Gian Piero Ventura.

La nota del club

Il Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dalla guida tecnica della prima squadra. La Società ringrazia il mister per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il futuro professionale.