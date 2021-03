Prima della partita in programma domani alle 14 allo "Stirpe", le sfide tra i ciociari e i salenitni sono state ventuno. Compresi i due incontri dei play off che, al termine della stagione 2013/2014, proiettarono il Frosinone nuovamente sulla ribalta della Serie B. Il bilancio è a favore della formazione giallorossa che ha vinto in nove occasioni. Praticamente tre in più dei canarini. Sei, invece, sono stati i pareggi. 
Nell'elenco di tutti gli esiti della partite non c'è il risultato della prima gara, quella che è stata giocata il 29/9/1957 quando si disputarono le partite della prima giornata del campionato di IV Serie di Eccellenza. Il Lecce vinse dieci a zero, con il Frosinone che venne escluso da quel campionato dopo aver rinunciato ad alcune trasferte. Il club giallazzurro non le effettuò anche in segno di protesta per le decisioni dei giudici sportivi in merito alla gara vinta uno a zero sul Cosenza. La Lega oltre a decretare l'esclusione del club giallazzurro dal campionato decise che, ai fini della classifica, non avessero alcun valore i risultati di tutti gli incontri disputati dai canarini fino a quel momento della stagione. Ovviamente c'è da chiedersi: perchè il Frosinone subì quella sonora batosta? Diciamo subito che, relativamente a quella gara, il tecnico Mario Genta fu costretto a schierare in campo una formazione in gran parte composta da ragazzi della squadra giovanile dal momento che la rosa di prima squadra era stata decimata dall'Asiatica. Eravamo nel 1957 quando scoppiò la grave pandemia influenzale che fece milioni di morti essendosi propagata da Singapore (il virus che la causò venne isolato per la prima volta in Cina nel 1954) in molte parti del mondo. Venendo ai tempi di oggi, il caso dei 14 canarini positivi al Covid nel mese di dicembre scorso è soltanto la seconda volta in cui la pandemia si è accanita, in forma ovviamente diversa, contro il Frosinone.