Il Frosinone di Alessandro Nesta è di nuovo chiamato a sostenere un incontro sicuramente difficile. Il terzo nel giro di una settimana e più impegnativo degli altri due che lo hanno preceduto e che si sono risolti con una sconfitta, quella subita sul campo amico da parte del Brescia, e con un pareggio, conquistato sul terreno di gioco dello stadio "Bentegodi" contro il Chievo. Ben poca cosa in rapporto alle prestazioni che la squadra ha offerto in entrambe le partite. Soprattutto nella gara disputata martedì sera a Verona, nel corso della quale i canarini hanno creato una lunga serie di occasioni da gol che poi non sono riusciti a finalizzare. Contro il Lecce, perciò, l'unico risultato su cui puntare dovrà essere la conquista dei tre punti necessari per alimentare ancora speranze di riaggancio alla zona play off. Ieri pomeriggio la squadra giallazzurra è scesa sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per continuare a preparare la gara contro la formazione di Eugenio Corini, terza forza del campionato. Mirko Gori, sulle cui condizioni si erano appuntati i timori di un possibile forfait per l'impegno di domani pomeriggio, ha invece lavorato in gruppo anche se parzialmente. Quindi le sue condizioni, dopo la botta ricevuta sul costato sinistro, sembrano essere migliorate anche se difficilmente farà parte dello schieramento iniziale. Il centrocampista è stato utilizzato in queste ultime quattro partite a tempo pieno e, anche in considerazione dell'attuale situazione fisica precaria, Nesta potrebbe decidere di farlo rifiatare almeno inizialmente. Per il resto l'allenamento di ieri è trascorso quasi completamente con i canarini che sono stati impegnati in una seduta squisitamente di ordine tecnico, conclusa con una partitella. Lavoro differenziato per Millico, Luciani e Baroni. Il Frosinone concluderà la preparazione oggi pomeriggio con la seduta di rifinitura. Dopo toccherà ad Alessandro Nesta valutare le condizioni dei singoli per decidere la formazione da schierare inizialmente in campo. Il tecnico ha alternative in tutti i ruoli ma il discorso dovrà tenere conto anche del recupero da parte dei canarini delle energie spese nei due precedenti incontri che, ovviamente, possono variare. Comunque possiamo dire che, se ci sarà un turn over, non sarà di quelli da rivoluzionare lo schieramento con il quale il Frosinone ha pareggiato con il Chievo. Qualche novità ci sarà ma niente stravolgimenti di formazione. In difesa Ariaudo ci sarà quasi sicuramente mentre per il resto sono in quattro a giocarsi le altre due maglie a disposizione: Brighenti, Capuano, Szyminski e Curado. Salvi, Vitale o Zampano dovrebbero essere gli esterni con Rohden, Maiello e Kastanos interni. In avanti Novakovich dovrebbe partire ancora dall'inizio e far coppia con uno tra Ciano o Iemmello.