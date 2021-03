BARDI 6

Una sola parata degna di nome quando esce di pugno per sventare un cross pericoloso

BRIGHENTI 6,5

Tiene bene la sua zona di competenza annullando Ciciretti. Esce dopo un quarto d'ora della ripresa per passare alla difesa a quattro

ARIAUDO 6,5

Torna titolare dopo alcune gare. Fa in pieno la sua parte sia da centrale del terzetto arretrato che da centro sinistra quando la difesa diventa a quattro

CURADO 6,5

Così come gli altri suoi due compagni di reparto, la sua prestazione è praticamente senza sbavature

ZAMPANO 6

Una bella percussione con palla a Iemmello non sfruttata a dovere. In fase di non possesso fa il suo

KASTANOS 5,5

Sbaglia troppi palloni rispetto al suo solito e non riesce a dare la profondità che gli veniva chiesta. Resta negli spogliatoi a inizio del secondo tempo

MAIELLO 6,5

Nonostante Aglietti lo fa marcare quasi uomo da Fabbro, riesce comunque a farsi dare palla e costruire con la solita sagacia tattica e tecnica

GORI 6,5

Altra prestazione sopra la sufficienza per il ragazzo di Tecchiena. Non molla e resta in campo dopo una gomitata alla mandibola da parte di Garritano, ma deve arrendersi per un brutto colpo alle costole sferrato da Fabbro

VITALE L. 6

Parte bene dimostrando tutte le sue qualità. Si spegne con il passare dei minuti, ma è anche normale vista la sua non perfetta condizione fisica

NOVAKOVICH 6,5

Vero che sbaglia di tanto un'occasione a tu per tu con il portiere avversario, ma lotta come un leone dall'inizio alla fine mettendo sempre in difficoltà i due centrali avversari

CIANO 5,5

Combina poco fino al momento della sostituzione. Ma può essere perdonato perché è stato fermo tantissimo tempo per infortunio e solo giocando può ritrovare la condizione

IEMMELLO 6

Sicuramente meglio di Ciano di cui prende il posto. Ma sbaglia un gol che non è da lui e questo gli fa scendere il voto

ROHDEN 6

Subentra a Kastanos a inizio ripresa e fa la sua parte. Ma anche lui ha sulla coscienza un gol più facile da fare che da sbagliare

TRIBUZZI 6

Prima come mezz'ala sinistra e poi come quarto di destra svolge in maniera sufficiente il compito assegnato

CARRARO 6

Mezz'ora in cui prova fare il suo

SALVI sv

Per lui uno scampolo di partita

NESTA 6,5

In campo si vede una squadra viva. E al momento giusto fa bene a cambiare modulo