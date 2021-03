Finisce 0-0 al Bentegodi di Verona tra Chievo e Frosinone. Primo tempo con poche emozioni, nella ripresa i canarini sfiorano più volte il gol del vantaggio ma sono poco precisi. Un punto che consente ai clivensi di continuare a stazionare in zona playoff e che pesa invece sulla classifica dei giallazzurri scavalcati sia dal Pisa sia dal Brescia.

La cronaca

Padroni di casa titubanti, un retropassaggio debole di Bertagnoli verso Semper per poco non favorisce Ciano.

Si fa vedere la squadra di Aglietti con un traversone di Garritano per Fabbro sul secondo palo ma la palla è lunga

Al 15' Bardi azzarda un controllo in area e su pressing di Fabbro deve spedirla a lato.

Al 19' Ciano cerca con un cross Novakovich. Gigliotti respinge

Chievo lento nel giro palla,Ciano recupera e va all'assist per Novakovic ma Rigione mette in angolo

Al 44' calcio di punizione dalla sinistra di Renzetti, palla facile preda di Bardi.

Nella ripresa al 49' da un angolo per il Chievo Viviani manca la deviazione vincente a pochi metri dalla porta

Minuto 52' Margiotta in contropiede, tira da fuori area, Bardi devia.

A mezz'ora dalla fine viene fuori in Frosinone traingolando sulla destra con Rohden che mette una palla d'oro per Novakovich a tu per tu Semper ma il diagonale dell'attaccante americano è totalmente fuori misura

Entra Iemmello che si va vedere con un tiro da fuori: alto

Al 70' altro errore del Frosinone. Rohden lanciato in verticale, Gigliotti buca l'intervento ma lo svedese prima si fa rimontare da Rigione poi calcia alto a Semper superato.

Sfortunato anche Iemmello, altro contropiede, Semper battuto, la palla rotola fuori

Ad evitare la beffa prima 78' ci pensa Bardi in uscita poi all'85' Canotto taglia tutta l'area ma De Luca non ci arriva.

La chiusura con l'ennesimo contropiede del Frosinone ma Iemmello viene recuperato...

IL TABELLINO

Chievo Verona - Frosinone 0-0

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Bertagnoli, Gigliotti, Rigione, Renzetti; Ciciretti (65', Canotto), Palmiero, Viviani, Garritano (82', Zuelli); Fabbro (73' Di Gaudio), Margiotta (65', De Luca).

A disposizione: Seculin, Bragantini, Leverbe, Pavlev, Mogos, Cotali, Giaccherini. Allenatore: Aglietti.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Curado, Ariaudo, Brighenti (61', Carraro); Zampano, Kastanos (45', Rohden), Maiello, Gori (54', Tribuzzi), Vitale (86', Salvi); Novakovich, Ciano (61', Iemmello).

A disposizione: Iacobucci, Capuano, D'Elia, Szyminski, Boloca, Brignola, Parzyszek. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Marinelli.

Ammoniti: Garritano, Vitale, Rigione.