Che la sconfitta subita sabato allo "Stirpe" contro il Brescia sia risultata più che ingiusta, lo dimostrano anche i voti ottenuti dai canarini schierati in campo nell'occasione dal loro allenatore Alessandro Nesta. Su quindici infatti, nove hanno ottenuto un giudizio quantomeno sufficiente. Ben sei a pari merito i migliori in campo. Vale a dire Andrija Novakovich , Mirko Gori, Grigoris Kastanos, Raffaele Maiello Luigi Vitale e Alessandro Salvi , che hanno chiuso la gara con una media di 6,08. Hanno ottenuto un 6,00 pieno, invece, Francesco Bardi, Nicolò Brighenti e Alessio Tribuzzi. Peggiori in campo gli attaccanti Camillo Ciano e Pietro Iemmello, rei soprattutto di aver fallito palle gol che avrebbero certamente cambiato l'esito del risultato finale. Andiamo a questo punto a vedere quella che è la nuova classifica generale del nostro concorso Il Leone dell'Anno dopo la disputa di questa nona giornata di ritorno. Al comando troviamo sempre Mirko Gori che, però, ha visto la sua media scendere da 6,27 a 6,25. Tutto invariato anche sugli gradini del podio con Francesco Bardi che resta secondo, anche se passa da 6,22 a 6,21, e Raffaele Maiello terzo sempre con media generale di 6,17. Lorenzo Ariaudo, non impiegato contro il Brescia, mantiene il quarto posto con 6,11 e continua a precedere Grigoris Kastanos che ha a sua volta confermato il 6,08 del post Cosenza. In sesta posizione c'è ancora Marcus Rohden che, però, è passato da 6,07 all'attuale 6,05 ed è stato affiancato da Przemysaw Szyminski, che ha mantenuto inalterata la sua vecchia media. Oltre la sufficienza troviamo quindi altri sette canarini che sono nell'ordine: Nicolò Brighenti e Andrija Novakovich (6,04 ), Luigi Vitale (6,02), Marcos Curado (6,01), Francesco Zampano, Vincenzo Millico e Mattia Vitale (6,00). Tutti gli altri, invece, hanno al momento una media generale negativa. Stiamo parlando per la precisione di: Alessio Tribuzzi e Alessandro Salvi (5,97), Salvatore D'Elia e Alessandro Iacobucci (5,92), Camillo Ciano (5,87), Pietro Iemmello (5,81), Daniel Boloca (5,77), Marco Capuano (5,75) Piotr Parzyszek(5,74 ), Enrico Brignola (5,67) e Marco Carraro (5,64).