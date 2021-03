Il tempo questa volta sta veramente per scadere con il Frosinone che sta per approdare sull'ultima spiaggia per il riaggancio alla zona play off che si è allontanata di un altro punto. I canarini domani alle 19 dovranno vedersela in trasferta con il Chievo e avranno l'imperativo categorico non solo di non perdere ma, addirittura, di dover vincere l'incontro con la formazione di Aglietti che occupa l'ottava posizione della classifica insieme alla Spal. Attualmente sono cinque i punti che separano i canarini dalla zona play off e, quindi, in caso di un ulteriore passo falso, diventerebbe ancora più difficile raggiungerli. Anche perchè, comunque andrà a finire la gara tra il Pisa e la Spal, la situazione per Brighenti e compagni peggiorerebbe sensibilmente. La partita di sabato scorso conclusa con la immeritata sconfitta interna contro il Brescia, al di là della delusione e dell'amarezza che ha suscitato all'interno della squadra giallazzurra, qualche spiraglio di ottimismo comunque lo ha lasciato. Per questo vogliamo considerare il bicchiere mezzo pieno e dire che, tutto sommato, la prestazione della formazione di Nesta non è stata da gettare via. Sia per il momento positivo dell'avversario di turno e sia, perchè, il Frosinone è riuscito a creare molte più occasioni da gol degli avversari. È chiaro che allo stadio "Bentegodi" i canarini dovranno mantenere la concentrazione per l'intero arco della gara oltre a cercare di concretizzare le palle gol che riusciranno a creare. E soprattutto evitare errori grossolani, del tipo di quello commesso in occasione del gol delle rondinelle. Luigi Vitale lo ha chiamato suicidio e nessun'altra parola può spiegare meglio l'azione in uscita della difesa giallazzurra nell'ultima manovra che ha avuto per cercare di creare problemi agli avversari. Se, per concludere sull'argomento, la squadra di Nesta riuscirà a disputare non la partita della vita ma ad avere una attenta gestione delle molteplici fasi di gioco cercando il gol ed evitando di subirlo, il discorso play off potrebbe restare ancora aperto.

Nesta avrà pochissimo tempo per preparare la seconda delle tre partite in calendario nel giro di una settimana. Non è che Aglietti ne abbia di più, nè possiamo aggiungere che la formazione clivense ha potuto, almeno per l'occasione, risparmiare le fatiche del trasferimento che, comunque ha dovuto affrontare per rientrare da Lecce dove ha giocato e perso. 
Ma torniamo al Frosinone per dire che ieri pomeriggio c'è stato il primo allenamento. Seduta di scarico per chi è stato impegnato contro il Brescia, mentre il resto del gruppo ha sostenuto, dopo la fase del riscaldamento, lavoro aerobico con partitella finale. A parte si sono allenati, Zampano, Millico, Boloca, Baroni e Luciani. Stamane è in programma la seduta di rifinitura e quindi la partenza alla volta di Verona. Quale formazione Nesta schiererà contro il Chievo? È difficile dirlo anche se il tecnico non stravolgerà quella che ha affrontato le rondinelle e che, errori commessi soprattutto in zona gol a parte, avrebbe meritato migliore sorte. Comunque, mai come in questa partita, benedette saranno le cinque sostituzioni. Anche perchè, a distanza di quattro giorni, i canarini dovranno poi affrontare un altro ostacolo molto difficile da superare quale il Lecce nella sfida del "Benito Stirpe".