BARDI 6

Incolpevole in occasione del gol di Ndoj. Per il resto compie un paio di buoni interventi nella prima frazione di gioco

BRIGHENTI 6

Dopo la gara di Cosenza torna a giocare sul centrodestra del terzetto arretrato e dà vita a una prestazione sicuramente sufficiente

SZYMINSKI 6

Tiene a bada in maniera piuttosto tranquilla quell'Ayè che era stato presentato in grande forma. Guida il terzetto arretrato senza particolari difficoltà

CAPUANO 5,5

Ha il demerito di aver voluto forzare la giocata in quella che poi si è rivelata l'azione decisiva della partita. Fino a quel momento non era affatto dispiaciuto

SALVI 6

Qualche buona intuizione in fase di ripartenza e tutto sommato nessuna sbavatura nelle situazioni di non possesso. Può forse fare un po' meglio in occasione dell'azione che porta al gol il Brescia, ma su di lui c'era forse un fallo

ROHDEN 5,5

Ritrova una maglia da titolare dopo il turno di squalifica e la panchina iniziale di Cosenza. Gioca con voglia e abnegazione ma non è ancora il solito Rohden

MAIELLO6

Altra prestazione fatta di buon palleggio e belle aperture di gioco. In poche parole si conferma ai buoni livelli dell'ultimo periodo

GORI 6

Alla terza partita di fila da titolare ingaggia un bel duello fatto di grinta e forza agonistica con il dirimpettaio Bisoli, dal quale non esce sicuramente sconfitto. Anzi

D'ELIA 5,5

Ritrova una maglia da titolare dopo tanto tempo e prova a fare il suo. Non sempre gli riesce nel migliore dei modi

NOVAKOVICH 6

Lotta come un leone dall'inizio fino al momento della sostituzione. Costante spina nel fianco della retroguardia delle "rondinelle"

IEMMELLO 5

Ha sulla coscienza le due incredibili occasioni da rete fallite, la prima di testa e l'altra ancora più clamorosa, di piede, che avrebbe sicuramente cambiato l'esito finale della partita visto che si era negli ultimi minuti e sul risultato di 0 a 0

TRIBUZZI6

Subentra a Rohden intorno al quarto d'ora della ripresa e prova a dare il suo contributo

CIANO 5

Al pari di Iemmello ha sulla coscienza la nitida palla gol fallita nei minuti finali

KASTANOS 6

Anche se gioca soltanto uno scampolo di partita riesce comunque a guadagnare la sufficienza non fosse altro per il clamoroso palo colpito

VITALE L. 6

Mezz'ora di qualità in cui serve due assist al bacio a Iemmello

NESTA 6

Non è certo colpa sua se Iemmello sbaglia due gol fatti e Ciano uno. Avrebbe, però, potuto sostituire il primo piuttosto che Novakovich