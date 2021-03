Il Frosinone perde una gara in cui tatticamente gioca un intero primo tempo non concedendo nulla agli avversari, ma nel secondo si disunisce alla ricerca disperata del gol, incassando la rete di Ndoj al secondo di recupero. La perde non sfruttando almeno tre nitide occasioni. Non si può dire che la fortuna in questo momento arrida ai ciociari. La prima è nitida, nel primo tempo con Iemmello quasi a tu per tu con Joronen che a manone aperte respinge il mezzo pallonetto, forse un po' troppo affrettata la conclusione dell'attaccante del Frosinone. La seconda è la bordata di Kastanos respinta dal palo, la terza, in rapidissima successione, il rimpallo che ne deriva con la sfera sulla testa di Ciano che però spedisce alto a porta vuota. In mezzo tanta corsa, buone soluzioni sulle fasce, manovra fluida. Ma sono mancati gli acuti, al netto di quanto descritto. Il Brescia ha avuto il merito di non chiudersi mai troppo e di provarci fino alla fine. Nella ripresa le squadre si sono allungare e anche le rondinelle sono state pericolose con un paio di percussioni. Infine, l'episodio che ha cambiato tutto: Karacic in anticipo esce palla al piede, si fa trenta metri e allarga per Pajac, cross, irrompe Ndoj e supera Bardi. E' il gol vittoria. Amaro. Indigesto per un Frosinone che fino ad allora aveva rischiato poco o niente. Ma così è il calcio....

Tabellino

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Rodhen (16' st Tribuzzi), Maiello, Gori (32' st Kastanos), D'Elia (16' st L. Vitale); Novakovich (34' st Ciano), Iemmello. A disposizione: Iacobucci, Trovato, Curado, Ariaudo, Carraro, Vitale M., Parzyszek, Brignola. Allenatore: Nesta.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli (34' st Skrabb), Van de Looi (16' st Labojko), Bjarnason; Ragusa (16' st Ndoj), Jagiello (41' st Pajac); Ayé. A disposizione: Kotnik, Mateju, Donnarumma, Mangraviti, Pajac, Fridjonsson, Papetti. Allenatore: Clotet.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Sa); assistenti Manuel Robilotta di Sala Consilina (Sa) e Vittorio Dio Gioia di Modena.

Reti: 48' st Ndoj.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 7-2 per il Frosinone; ammoniti: 28' pt Bjarnason, 7' st Cistana, 33' st Kastanos, 36' st Tribuzzi, 38' st L. Vitale, 44' st Labojko; recuperi: 1' pt; 3' st; prima della gara consegnato il premio ADICOSP ai direttore dell'Area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi