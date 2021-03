La partita in programma oggi alle 14 allo stadio "Benito Stirpe" apre per il Frosinone un trittico di gare da giocare in soli otto giorni, che può essere decisivo per il proseguo della stagione dei canarini. Martedì Brighenti e compagni saranno poi impegnati in casa del Chievo e quindi sabato 20 marzo riceveranno la visita del Lecce. Ma è chiaro che in questo momento l'attenzione dei ciociari deve essere rivolta esclusivamente alla sfida contro i lombardi e alla conquista di tre punti di un valore inestimabile. Per cui oggi non ci sono proprio scuse: bisogna ritornare a vincere in casa. Cosa che non accade dal lontano 5 dicembre contro il Chievo. Praticamente un girone fa. La vittoria di sabato scorso a Cosenza dovrebbe aver restituito un pizzico di tranquillità e ritrovata fiducia nei propri mezzi alla formazione di Nesta, ma è chiaro che la gara contro il Brescia almeno sulla carta si preannuncia molto diversa da quella di sette giorni prima allo stadio "San Vito - Marulla". Sia per il valore dell'avversario, partito a inizio campionato con chiare velleità di successo finale, che per il fatto che anche le "rondinelle" arriveranno molto cariche a questo incontro visto che sono reduci da ben due successi consecutivi dei quali il secondo addirittura in casa del Venezia che in quel momento occupava la seconda piazza della graduatoria generale. Ma tutto questo lo sa bene il Frosinone, che è pronto a mettere in campo tutto quello che ha e forse anche qualcosa in più.

Aspetto tattico e tecnico

Passando a questo punto a quello che potrà essere l'aspetto tattico e tecnico della sfida odierna, se alla vigilia della trasferta di Cosenza avevamo detto che poteva passare in secondo piano perchè ci sarebbe stato bisogno soprattutto di carattere, voglia e determinazione, questa volta invece la qualità degli uomini che comporranno l'undici iniziale potrebbe valere molto di più dell'aspetto caratteriale. Per questo riteniamo che rispetto alla partita di sabato scorso l'allenatore dei canarini possa apportare dei cambi all'undici iniziale puntando un po' più sulla qualità appunto che la quantità. E allora, dando per scontato che dal punto che dal punto di vista del modulo il Frosinone giocherà con il più che collaudato 3-5-2, per quel che riguarda gli interpreti si potrebbe ipotizzare un impiego, rispetto chiaramente a Cosenza, di Luigi Vitale sulla fascia sinistra della mediana a cinque e di Rohden nel ruolo di mezzala destra. Nel reparto arretrato, invece, potrebbe ritrovare una maglia da titolare Capuano, tra l'altro l'unico mancino naturale della batteria dei cinque difensori centrali giallazzurri, mentre in attacco ci saranno da valutare le condizioni di Iemmello che in settimana si è allenato con il resto dei compagni solo negli ultimi due giorni che hanno preceduto la sfida odierna. In definitiva l'undici anti Brescia potrebbe vedere Bardi in porta, schierato alle spalle di una difesa composta da Brighenti, Szyminski e uno tra Capuano e Curado. A centrocampo, Salvi, Luigi Vitale e Zampano si contendono i due posti sulle corsie esterne, mentre in mezzo, ai lati di Maiello, giocheranno due tra Gori, Kastanos e Rohden. In attacco Novakovich e uno tra Ciano o Iemmello.