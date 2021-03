Trasferta di assoluto valore quella che domani alle 11 vedrà la formazione Primavera 2 del Frosinone impegnata sul campo del Lecce. Se da una parte l'undici guidato dal tecnico Luigi Marsella arriverà a questa partita caricato dalle tre vittorie consecutive ottenute in questo ultimo periodo dalla stagione, dall'altra si troverà di fronte la seconda della classe che punta chiaramente alla promozione in Primavera 1 senza dover passare per i play off. I salentini lamentano al momento cinque lunghezze di distacco dalla capolista Pescara, ma anche una partita in meno all'attivo rispetto ai marchigiani. Per quanto concerne invece Vitalucci e compagni, dopo un avvio di campionato alquanto a rilento arrivano alla sfida di domani, come detto, dopo aver ottenuto nove punti nelle ultime tre partite. Un bottino che gli ha permesso di risalire la graduatoria generale fino all'attuale ottavo posto e, soprattutto, di poter ancora sperare in un piazzamento play off. Il ritardo del Frosinone dal terzo posto (ultimo valido per giocare la posta season) occupato al momento dalla Virtus Entella è di nove lunghezze, ma i ciociari hanno due partite in meno rispetto ai liguri. Mancano infatti all'appello gli incontri sul campo del Benevento e in casa contro lo Spezia (partita che era in programma sabato scorso), che saranno recuperate entrambe dopo la sosta che il campionato osserverà in concomitanza con la Pasqua. Fondamentale quindi arrivare ai due recuperi con una posizione di classifica ancora valida per centrare il terzo posto, e quindi necessario ottenere un risultato positivo nella trasferta di domani mattina a Lecce.

La giornata

Cosenza - Virtus Entella, Lecce - Frosinone, Pescara - Napoli, Pisa - Benevento, Reggina - Salernitana e Spezia - Crotone.

La classifica

Pescara 28 (12), Lecce 23 (11), Virtus Entella 21 (12), Crotone 15 (11), Benevento 15 (10), Spezia 15 (10), Pisa 13 (12), Frosinone 12 (10), Cosenza 11 (10), Napoli 11 (8), Reggina 7 (11) e Salernitana 3 (9) (tra parentesi il numero della partite giocate.