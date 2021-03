Alessandro Nesta potrà contare per l'ormai prossimo tour de force di tre partite in otto giorni, iniziando da quella di domani con il Brescia in casa, per continuare con il Chievo martedì in trasferta e con il Lecce sabato 20 marzo di nuovo allo "Stirpe", sull'intera rosa di giocatori, fatta eccezione per alcune assenze che non incideranno sul rendimento della squadra. Ieri infatti Iemmello ha effettuato l'intera seduta insieme ai compagni di squadra mentre, Boloca soltanto in parte e, quindi, prossimo al recupero. È un fatto sicuramente positivo anche perchè si tratta di tre impegni importanti e difficili che la formazione giallazzurra dovrà sfruttare al meglio e che precederanno l'ultima sosta di campionato. Dopo la gara contro il Lecce, infatti, si riprenderà a giocare il 1° aprile con i canarini che saranno di scena ancora sul rettangolo di gioco dello stadio di Viale Europa. Ora prepararsi alla volata finale dopo aver fatto punti, soprattutto in casa, nelle tre partite suddette, significa affrontare le sedute da svolgere nel periodo di sosta e l'ultima ripartenza di campionato in un clima di serenità e di accresciute speranze di riuscire a riconquistare la zona play off. Intanto ieri pomeriggio i canarini hanno effettuato la quarta e penultima seduta settimanale per ultimare la preparazione della partita contro la formazione allenata dal Pep Clotet. C'è ancora la rifinitura di stamane, ma ormai il grosso del lavoro è stato effettuato con Nesta che avrà la possibilità di valutare le condizioni dei singoli prima di decidere lo schieramento iniziale. Dopo la fase del riscaldamento, la squadra ha svolto esercitazioni tattiche, lavoro sulle palle inattive concluso con la partita a tutto campo. Allenamento differenziato per Millico, Baroni e Luciani.

Quindi l'allenatore dei giallazzurri ha solo problemi di abbondanza per una partita di vitale importanza ai fini della classifica. Tre punti rappresentano il traguardo immediato per poi dare l'assalto alla zona play off sotto la spinta di Raffaele Maiello che, con la vittoriosa partita di Cosenza, ha tagliato il traguardo della trecentesima partita della sua carriera. E di queste ben 153 con la maglia giallazzurra sulle spalle nei quattro campionati e mezzo, di cui uno di Serie A, giocati nel Frosinone e quasi sempre a livelli sicuramente alti. Basti pensare al Maiello di questa ultima fase della stagione agonistica in cui è risultato tra i migliori in campo. Nonostante che il centrocampista abbia sempre firmato il cartellino ad eccezione delle partite con il Pordenone e con la Spal, costetto al riposo forzato perchè positivo al Covid. In tutto venticinque presenze per complessivi 1860' con quindici gare iniziate e concluse. Anche domani pomeriggio, contro il Brescia, Raffaele Maiello dovrebbe essere al suo posto della zona nevralgica del campo insieme a Rodhen e uno tra Kastanos o Gori (con il primo leggermente favorito) per essere un preciso punto di riferimento della manovra della formazione giallazzurra.