Il Frosinone ha archiviato anche la terza seduta di allenamento con Alessandro Nesta che ne avrà a disposizione ancora due, compresa la rifinitura, prima di tirare le somme del lavoro svolto per preparare la partita di sabato allo stadio "Stirpe" contro il Brescia. Nell'allenamento di ieri pomeriggio la novità più importante riguarda Pietro Iemmello che è rientrato in gruppo e, quindi, si propone per una maglia. Nesta, ovviamente, dovrà valutare le sue condizioni e poi decidere eventualmente le modalità dell'impiego. Il programma di lavoro prevedeva, dopo la fase del riscaldamento, una serie di esercitazioni sul possesso palla, concluse con la immancabile partitella. Differenziato per Millico, Baroni e Luciani mentre Boloca ha continuato con le terapie. Oggi pomeriggio penultima seduta sempre sul terreno di gioco della "Città dello Sport" di Ferentino. Dunque anche la preparazione all'importante partita contro le rondinelle, rivitalizzate dalla cura di Pep Clotet, sta per concludersi. Non il lavoro di Nesta, che come al solito sarà chiamato a valutare le condizioni dei singoli prima di effettuare le scelte riguardanti lo schieramento iniziale. Che qualche novità dovrebbe prevedere. rispetto alla squadra che ha vinto nell'ultimo turno a Cosenza.

Ipotesi di formazione

Se sabato scorso al "San Vito - Marulla" Nesta ha privilegiato in qualche ruolo la presenza di giocatori in grado di garantire la quantità più che la qualità della manovra, ritenendo che la gara si sarebbe tramutata in battaglia per le caratteristiche dell'avversario, contro il Brescia il discorso si capovolge. E allora possiamo azzardare l'ipotesi di trovare nella formazione iniziale sia Luigi Vitale nel ruolo di esterno di sinistra, sia Rohden come mezzala destra. Anche per avere forze fresche tre giorni dopo quando il Frosinone dovrà rendere visita al Chievo di Aglietti. Gli esclusi dovrebbero essere uno tra Salvi o Zampano e l'altro da scegliere tra Gori o a Kastanos. Una novità potrebbe esserci anche in difesa, con la conferma di Brighenti e Szyminski e il ritorno di Capuano che è il naturale titolare del ruolo di centro-sinistra. In attacco fermo restando Novakovich nel ruolo di prima punta, Ciano e Iemmello si contendono la seconda maglia anche se alla fine potrebbero giocare entrambi facendo staffetta come contro il Cosenza. Comunque, al di là delle scelte di Nesta, chi sarà chiamato in campo all'inizio e chi entrerà nel corso della gara dovrà mettercela tutta per tornare a conquistare i tre punti anche in casa e per sperare di rientrare nella zona dei play off. L'ultima partita vinta allo "Stirpe" risale al 5 dicembre quando i canarini superarono in rimonta il Chievo 3 a 2. E l'avversario clivense la formazione di Nesta se lo ritroverà di fronte martedì. Questo per dire che troppo tempo è passato aspettando un'altra vittoria tra le mura amiche.