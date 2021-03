Martedì la bella prestazione messa in campo contro il Monza nella quale avrebbe meritato il successo pieno, che non è arrivato solo per i miracoli di Di Gregorio e il rigore non concesso dal mediocre Di Martino due minuti dallo scadere. Poi la vittoria di sabato in rimonta sul campo del Cosenza. Il tutto a conferma che il Frosinone si è finalmente gettato alle spalle il momento di difficoltà dovuto soprattutto ai problemi legati al Covid. Che prima lo ha privato di tante pedine importanti e poi gliele ha riconsegnate in una condizione fisica indubbiamente da ricostruire. A questo punto mancano undici giornate alla fine della stagione regolare e se i canarini riusciranno a interpretare ogni gara come se fosse una finale, ossia giocare tutti gli incontri al massimo della voglia e determinazione come se non ci fosse futuro, l'obiettivo fissato a inizio stagione può ancora essere centrato. Anche se il successo arrivato dalla partita del "San Vito - Marulla" non ha alla resa dei conti cambiato il ritardo dall'ottavo posto, ultimo valido per giocare i play off, ha senza ombra di dubbio restituito ai giallazzurri fiducia nei loro mezzi. Se da una parte Nesta non può ancora contare al 100% su calciatori fondamentali nel suo scacchiere, come ad esempio Rohden o Ciano, che pian piano stanno comunque per ritrovare la condizione ideale, dall'altra le ultime due sfide contro il Monza e il Cosenza hanno messo in mostra gente come Luigi Vitale, Curado e Gori, che possono tranquillamente essere considerati dei titolari e da qui alla fine garantire sempre prestazioni all'altezza.

E se Novakovich tornerà

a segnare anche in casa ...

E poi, per una squadra che fino ad oggi ha sofferto soprattutto in fase realizzativa, la ritrovata condizione di Novakovich può rappresentare la svolta da qui alla fine del campionato sotto il profilo dei gol. L'americano, uno tra quelli fermati appunto dal Covid e nel suo momento migliore di forma (nelle due gare che avevano preceduto il suo stop aveva messo a segno tre reti con doppietta nel 3 a 2 contro il Chievo e l'altra nell'1-1 di Lecce), sta dimostrando di essere tornato quello della prima parte di campionato. A segno in occasione della partita pareggiata ad Ascoli e sabato scorso nella vittoriosa gara di Cosenza. Il suo stato di forma può allo stesso tempo essere di grande aiuto per chi di volta in volta mister Nesta deciderà di schierare al suo fianco, visto e considerato che è calciatore in grado di aprire spazi e anche servire assist come, senza andare troppo lontano nel tempo, ha fatto nelle trasferte di Empoli e Chiavari. In altre parole, dal suo ritorno in campo dopo il Covid, la condizione e le prestazioni di Novakovich sono andate sempre in crescendo. Ma adesso è fondamentale che l'americano torni a essere decisivo anche allo "Stirpe", visto che a parte la doppietta del 15 dicembre contro il Chievo (ultimo successo interno del Frosinone), i suoi gol sono stati messi a segno sempre in trasferta. E allora perché non tornare a segnare tra le mura amiche magari già dalla gara di sabato contro il Brescia?