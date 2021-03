Il Frosinone torna alla vittoria, lo fa fuori casa, al "Marulla" di Cosenza. E lo fa in rimonta. Al vantaggio dei padroni di casa siglato da Crecco, rispondono prima Novakovich e a quattro dal termine Szyminski. Con questi tre punti i canarini continuano ad inseguire la zona playoff agganciando il Pisa al 9° posto, fermato sullo 0-0 dalla Reggina.

I gol

Al 7' Cosenza in vantaggio con Crecco. che raccoglie un assist di Tremolada e di piatto al volo da posizione defilata batte Bardi sul palo lontano.

Al 45' rete di Novakovich dopo un contropiede di Gori a tutto campo e tocco dietro per l'accorrente attaccante americano, che scaglia un diagonale nell'angolo basso.

All'86' Szyminski di testa su corner di Vitale, Falcone non può arrivarci.

Primo tempo

Subito aggressivi i "lupi" e meritato gol del vantaggio al 7'. Sinistro al volo di Crecco da posizione angolata sfruttando l'assist di Tremolada. Il Frosinone prova a regire e crea un paio di conclusioni centrali controllate da Falcone, i rossoblù non si chiudono e anzi sfiorano due volte il raddoppio con Carretta, che da due passi non trovare la sfera, e Gliozzi, contenuto da Bardi in angolo. Dal corner il Cosenza prende contropiede, Gori coast to coast poi destro vincente di Novakovich...

La ripresa

Il Cosenza come all'inizio del primo tempo prova a fare la partita, con un paio di palloni in mezzo di Sciaudone e Tremolada ma il Frosinone tiene. Match che prosegue in equilibrio, il neo entrato Iemmello impegna Falcone in un paio di occasioni, Gliozzi devia in angolo sugli sviluppi di un corner. A meno di cinque minuti dalla fine l'episodio che decide la gara: Szyminski si libera della marcatura di Ingrosso e con un gran colpo di testa risolve la partita. Forcing finale del Cosenza che però si sbilancia e Falcone evita con due interventi su Iemmello il tris dei canarini.



Il tabellino



COSENZA: Falcone; Tiritiello, Idda, Ingrosso (43' st Trotta); Gerbo, Petrucci, Ba (1' st Sciaudone), Crecco; Tremolada (25' Bahlouli); Carretta (25' st Sacko), Gliozzi (37' st Mbakogu). A disposizione: Saracco, Bouah, Schiavi, Legittimo, Vera, Kone. Allenatore: Occhiuzzi.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Curado, Szyminski, Brighenti; Zampano, Gori (14' st Rohden), Maiello (40' st Maiello), Kastanos, Salvi (23' st L. Vitale); Ciano (14' st Iemmello), Novakovich (40' st Parzyszek). A disposizione: Iacobucci, Capuano, Ariaudo, D'Elia, Tribuzzi, Vitale M., Brignola. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Amabile di Vicenza; assistenti Bottegoni di Terni e Annaloro di Collegno (To).

Marcatori: 6' pt Crecco, 44' pt Novakovich, 40' st Szyminski.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 11-8 per il Cosenza; ammoniti: 12' pt Idda, 28' pt Gori, 29' pt Petrucci, 33' pt Salvi, 27' st Crecco, 42' st Gerbo; recuperi: 2' pt; 4' st.