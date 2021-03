Punti pesanti i tre in palio nel primo pomeriggio allo stadio "San Vito - Gigi Marulla" di Cosenza, anche molto importanti per le due formazioni che si affronteranno per farli propri. Per i padroni di casa significherebbero un bel passo in avanti sul percorso della permanenza in Serie B, per il Frosinone una spinta forse anche decisiva nella corsa per riagganciare la zona play off. In questa situazione la partita si tramuterà in una battaglia dal primo all'ultimo minuto. Alessandro Nesta lo ha ribadito anche nel corso della conferenza stampa a distanza, prodotta dall'Ufficio stampa del club di Viale Olimpia, dopo averlo sicuramente detto alla squadra nel corso delle poche sedute che ha avuto a disposizione per preparare la gara contro la formazione di Roberto Occhiuzzi. Che sarà diversa da quella disputata con il Monza. Sul rettangolo di gioco di Via Degli Stadi bisognerà mettere da parte il fioretto per tirare di sciabola se si vorrà uscirne da vincitori. Insomma prevarrà, al di là della tecnica e della tattica che pure avranno la loro importanza, chi ci metterà più grinta e cattiveria agonistica. Il tecnico dei giallazzurri ha parlato di gara complicata perchè «anche per loro - ha precisato nel corso della conferenza stampa - è fondamentale. Tanto che sono andati anche in ritiro per prepararla nel modo migliore. Sono temibili nelle ripartenze perché hanno non solo gamba ma anche qualità. Insomma ci sarà da battagliare».


Gara tosta, quindi, e importante in chiave play off per il Frosinone? La risposta del tecnico. «Da qui alla fine del campionato saranno tutte importanti ma, dal momento che ne mancano sempre meno, sarà necessario fare qualche vittoria in più perchè c'è rimasto poco tempo».

Sulla formazione che schiererà in campo inizialmente il solito Nesta che, anche questa volta, è rimasto sul vago. «Ciano sta crescendo ma dovrò valutare le sue condizioni e quelle di tutti gli altri. C'è stato qualche acciaccato. Faremo un piano gara includendo anche il minutaggio dei singoli. Alla fine decideremo lo schieramento iniziale. Rientrando i tre squalificati, qualcosa cambieremo rispetto alla formazione che ha affrontato il Monza».


Basterà la prestazione offerta contro la formazione brianzola per battere il Cosenza? «Due avversari diversi. Il Monza ha più qualità ma meno intensità della squadra che dovremo affrontare. Il Cosenza ha uno spirito diverso, più battagliero perchè sa che deve dare il massimo in ogni partita per conquistare i tre punti. Insomma ha quelle caratteristiche che ci hanno a volte messo in difficoltà».

Quale molla ha cercato di toccare nel corso della breve preparazione per cercare di approcciare nel migliore dei modi la partita e tirare fuori dalla squadra la prestazione migliore? «Quella della necessità che abbiamo di dare continuità di prestazioni e, quindi, di risultati per risalire la classifica. Occorre, perciò, costanza e concentrazione oltre alla convinzione che stiamo crescendo».