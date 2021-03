Oltre mezzo secolo di sfide tra Frosinone e Cosenza. Per l'esattezza 64 anni. La prima volta, infatti, è stata il 24 novembre 1957 nel campionato di IV Serie di Eccellenza. Vinsero i ciociari 1 a 0 grazie al gol di Martinelli. Il successo, però, non venne convalidato. Anzi la Lega diede la vittoria a tavolino agli ospiti come pure la gare del ritorno. Il Frosinone reclamò e venne estromesso dal campionato con la Lega che decretò, ai fini della classifica, la nullità di tutti i risultati ottenuti in quel campionato dai canarini. Quindi, facendo il bilancio delle sfide effettivamente giocate e concluse sul campo, non terremo conto delle gare di quel campionato. Tredici, quindi le partite che hanno visto protagonisti i giallazzurri e i "lupi". Otto in Serie C, due in C1 e le ultime tre in Serie B. Il Frosinone ne ha vinte sei, pareggiate quattro e perse tre. La prima gara in Serie C se l'aggiudicò il Cosenza di mister Vitali, a segno con Campanini al 14' di gioco. Era il 20 novembre 1966 con il Frosinone che era matricola in Serie C per aver vinto il campionato con i vari Benvenuto, Graziani, Fumagalli e compagni. In quel campionato arivò la retrocessione anche per le cessioni di alcuni giocatori che avevano conquistato la promozione. Comunque per il club canarino fu record: cambiò quattro allenatore; Umberto De Angelis, Amadeo Amadei, Francesco Ganzer e Carlo Orlandi. In quella occasione il tecnico De Angelis schierò in campo a Cosenza. Trentini, Del Sette, Da Col, Chiarini, Rosati, Baroncini, Caputi, Fumagalli, Ciroi, Pietrantoni, Moroni. Nella gara di ritorno i canarini si presero la rivincita (26 marzo 1967), grazie alle reti messe a segno da Caputi e Pietrantoni. Venendo ai tempi di oggi, nelle due gare dello scorso campionato c'è stato il pareggio allo "Stirpe" per 1 a 1 con rete del vantaggio di Ciano su rigore e pareggio di Carretta, e poi vittoria a Cosenza con il risultato di 2 a 0 grazie alle reti di Dionisi e di Novakovich. Infine secca sconfitta per 2 a 0 dei canarini nella gara d'andata dello "Stirpe" di questo campionato. Per i "i lupi" sempre Carretta in gol che di conseguenza ha segnato tre reti contro i ciociari in due partite.