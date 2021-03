È iniziata alle ore 14 di ieri la trasferta in Calabria dei canarini che, allo stadio "San Vito - Gigi Marulla" di Cosenza, domani pomeriggio dovranno vedersela contro i "lupi" di Roberto Occhiuzzi che, nella gara dell'andata, sono riusciti a violare il terreno di gioco dello "Stirpe" battendo la formazione di Nesta con il risultato di due a zero. Il club di Viale Olimpia è stato costretto ad anticipare il trasferimento della squadra di un giorno e di affrontarlo in autobus non avendo altre possibilità di raggiungere Cosenza in aereo o con il treno. Quindi la seduta di rifinitura i canarini la effettueranno stamane in una località della provincia cosentina non molto distante dal capoluogo. Nella mattinata di ieri, invece, i giallazzurri hanno svolto il secondo allenamento di preparazione all'incontro sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino. Il tecnico ha posto maggiormente l'attenzione, dopo il riscaldamento, sulla fase difensiva continuando la seduta con le esercitazioni sul possesso palla per concluderla con una partita a tutto campo. Millico ha lavorato parzialmente in gruppo mentre Boloca si è fermato per un problema al gluteo destro. Dovrebbe trattarsi di una distrazione muscolare che sarà valutata nei prossimi giorni. Negli spogliatoi è rientrato anzitempo anche il giovane portiere Vettorel per un problema al ginocchio. Al suo posto ci sarà Trovato. Si sono allenati a parte Luciani e Baroni. Per la partita di Cosenza, dunque, sono a disposizione del tecnico tutti i canarini fatta eccezione per i sunnominati Boloca, Millico, Vettorel, Baroni e Luciani.

Una gara complicata

La partita contro i "lupi" sarà sicuramente tosta. La squadra di Occhiuzzi se fin qui ha vinto una sola volta al "Marulla", ne ha anche perse quattro come il Frosinone allo "Stirpe". Tre di misura ad opera di Brescia, Salernitana e Reggiana e soltanto l'Empoli gli ha rifilato due gol di scarto. Mentre ne ha pareggiato ben otto, due in più dei canarini. Comunque Brighenti e compagni non dovranno fare conti di alcun genere, ma cercare esclusivamente di offrire il meglio di loro stessi. Insomma ancora una volta il Frosinone è chiamato a disputare una gara sfruttando tutte le qualità tecniche ed agonistiche dei suoi giocatori. Con lo stesso coraggio e lucidità mentale messi in mostra contro il Monza. Per l'occasione Nesta recupera Brighenti, Rohden e Kastanos, forze fresche dopo lo stop per la squalifica che hanno dovuto scontare. Dovrebbero rilevare rispettivamente Curado, Boloca e Gori, in campo contro il Monza, mentre la quarta novità potrebbe essere rappresentata da Ariaudo che prenderebbe il posto di Szyminski. A centrocampo il confermato Maiello tra Rohden e Kastanos e, in avanti, Iemmello e Novakovich. Ovviamente tutto questo se chi ha giocato martedì scorso avrà dimostrato al tecnico di aver recuperato le migliori energie. Perchè contro il Cosenza serviranno inizialmente undici canarini con gambe, cuore e mente che funzionano al massimo.