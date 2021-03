Soltanto poche ore di riposo per pensare a quella che sarebbe diventata la vittoria più importante e meritata della stagione agonistica in corso senza la svista finale da parte del direttore di gara Di Martino di Teramo, e i canarini ieri mattina sono tornati, in campo per cominciare a preparare la partita in programma sabato allo stadio "San Vito- Gigi Marulla" di Cosenza. Un campo non facile, visto e considerato che fin qui una sola squadra delle tredici che ha affrontato la formazione di mister Occhiuzzi, è tornata a casa con l'intera posta in palio. Per la precisione il Chievo di mister Aglietti che si è imposto con il risultato di uno a zero. Per la formazione di Alessandro Nesta, comunque, una gara ugualmente difficile al di là del valore dell'avversario e importante perchè potrebbe segnare la fine del periodo di risultati troppo discontinui fatti registrare da Brighenti e compagni. Il Cosenza, comunque, non è il Monza come diversi sono anche gli obiettivi. I brianzoli guardano alla testa della classifica per lasciare la Serie B e volare in A, mentre i "lupi", invece, sono interessati alla parte bassa della graduatoria generale e non vogliono lasciare la cadetteria per finire nuovamente in C. Il Frosinone gli ha finora dato anche una mano dal momento che nel girone di andata la formazione rossoblu è stata una delle quattro avversarie che hanno fatto il pieno di punti al "Benito Stirpe". Ieri mattina, dunque, la squadra è tornata a lavorare sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino. Nesta e il suo staff hanno diviso la rosa in due gruppi. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Monza e riscaldamento, esercitazione sul possesso palla e partita finale per tutti gli altri. In gruppo anche D'Elia, mentre hanno svolto un allenamento differenziato i soli Luciani e Baroni. Per questa mattina è prevista una nuova seduta di allenamento al termine della quale i giallazzurri partiranno alla volta della Calabria dove domani svolgeranno anche l'ultimo allenamento di rifinitura.

Importanti recuperi

Per la sfida di sabato mister Nesta recupererà i tre squalificati, e cioè Brighenti, Rohden e Kastanos e, quindi, potrà pensare di impiegare forze fresche oltre ad avere un ventaglio molto più ampio di soluzioni alternative. Insomma la panchina sarà ben fornita e permetterà al tecnico di fare i cinque cambi senza alterare il tasso tecnico ed agonistico della formazione. Oltre a poter contare di più su Ciano e su Luigi Vitale, che hanno messo nelle gambe un maggiore minutaggio, e su tutto il resto del gruppo per l'iniezione di fiducia che ha potuto acquisire dalla prestazione sicuramente positiva fornita contro il Monza. Ora, però, c'è da preparare bene la partita di sabato perchè riuscire a conquistare l'intero bottino di punti significherebbe affrontare il successivo impegno casalingo contro il Brescia con il morale alto e gettare le basi per tornare finalmente a vincere sul campo amico. Sei punti di questi tempi sono oro colato per il rilancio verso le posizioni di classifica che contano e che rappresentano l'obiettivo della squadra ciociara.