BARDI 6,5

Incolpevole in occasione delle due reti del Monza, è bravissimo a metà ripresa in un uscita bassa su tiro di Diaw che si era presentato solo davanti a lui

CURADO 6

Torna titolare dopo diverse partite e avrebbe guadagnato anche più della sufficienza se non fosse stato per quella poca attenzione in occasione della rete del raddoppio dei brianzoli

SZYMINSKI 6

Deve dividere con Curado l'errato posizionamento in occasione del raddoppio degli ospiti. Entrambi vanno a contrastare Gytkjaer, che è bravissimo nello stop, ma se soltanto uno dei due avesse dato copertura all'altro il gol non sarebbe arrivato

CAPUANO 6,5

Nessuna sbavatura da parte del terzo centrale dei giallazzurri. Nei minuti di recupero solo una grande parata di Gregorio gli vieta la gioia del gol che avrebbe regalato il meritato successo alla sua squadra

SALVI 7

Ottima prestazione in entrambe le fasi, che poi a inizio ripresa corona con il bellissimo gol del raddoppio della sua squadra

BOLOCA 6

Sufficienza di incoraggiamento, anche se perde troppi palloni in mezzo al campo. Ma per fortuna nessuno "sanguinoso"

MAIELLO7

Il migliore in campo insieme all'autore della seconda rete dei ciociari. Perfetto e puntuale in ogni giocata. Dall'inizio fino alla fine. Spettacolare l'assist per Iemmello in occasione della prima rete

GORI 6,5

Nesta gli restituisce una maglia da titolare dopo diverse giornate e lui, come sempre, si fa trovare pronto mettendo in campo una prestazione ricca di quantità ma anche qualità

VITALE L. 6,5

Esordio in maglia canarina dal primo minuto condito da una prestazione fatta di tanta esperienza e un grande assist a Salvi in occasione del 2 a 2

NOVAKOVICH 6,5

Lotta come un leone sul tutto il fronte d'attacco. Dal primo fino all'ultimo minuto. Gli manca solo il gol ma non per demeriti suoi quanto piuttosto per una grande parata di Di Gregorio e un'altra di ... Frattesi

IEMMELLO 6

Realizza il gol del vantaggio grazie a un bel tocco da giocatore di classe. Per il resto, però, non si vede molto. Soprattutto nella ripresa fino a quando resta in campo

TRIBUZZIsv

Poco più di un quarto d'ora di partita in cui cerca di rendersi utile

CIANO 6,5

Pian piano comincia a riprendere il ritmo partita. Questa volta gioca mezz'ora e se non mette la sua firma nel taccuino dei marcatori è solo per una grande parata di Di Gregorio

ZAMPANO sv

Per lui soltanto uno scampolo di partita

NESTA 6,5

Ha il merito di ricaricare la squadra dopo il brutto ko di tre giorni prima a Cremona. Per il resto sia a livello tattico che di scelta degli uomini non sbaglia praticamente nulla

Da.Cia.