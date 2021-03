Gran bella partita allo stadio Stirpe dove il Frosinone prima segna, poi va sotto, infine la pareggia e recrimina chiedendo un calcio di rigore per un braccio largo di Frattesi su un tiro ravvicinato di Novakovich (stessa cosa aveva fatto il Monza ad inizio ripresa per un contatto su Diaw, in entrambi i casi non è stato fischiato nulla). Botta e risposta continui sul campo con belle giocate, accelerazioni e occasioni. Nei dieci minuti finali l'assedio dei canarini che per l'ardore mostrato avrebbero meritato i tre punti, ma Di Gregorio ha detto no almeno due volte, su un tiro a giro di Ciano e una conclusione dell'americano. Un pari che forse accontenta poco l'una (il Frosinone, che sperava di uscire dal tunnel della crisi e tornare ad avvicinare la zona playoff) e l'altra (il Monza poteva addirittura portarsi momentaneamente primo) squadra in campo ma che alla fine può ritenersi giusto, al netto dell'episodio che poteva portare al penalty per i padroni di casa.

Fa tutto il Frosinone, nel primo tempo, nel bene e nel male. Grande apertura di Maiello che pesca Re Pietro sul destro, Iemmello si infila in area e supera Di Gregorio con uno scavetto. E' il 17'. Passano due minuti, il Monza va in percussione e sul successivo angolo la palla capita a Paletta la cui prima deviazione è respinta da Bardi ma la seconda, di testa, finisce in fondo al sacco. Tutto da rifare. Le squadre si riorganizzano ma è il Monza che preme di più, con Scozzarella che si prende prima le chiavi del centrocampo e poi la scena con un lancio da 40 metri per Gytkjjaer, il numero 9 aggancia bene e si invola verso Bardi superandolo in diagonale.

Il Frosinone incassa il colpo, e va negli spogliatoi sotto di un gol. Rientra con il giusto spirito e appena dopo 2' pareggia. Vitale, dalla corsia sinistra, inventa un bel cambio campo per Salvi che accorre da destra, il numero 2 da posizione defilata calcia al volo mettendola sul secondo palo, impossibile per Di Gregorio arrivarci. La gara decolla sotto il profilo del gioco, entrambe le squadre vogliono vincerla. Il Monza cambia tutta la mediana e quando escono Scozzarella e Barillà si chiude troppo e il Frosinone pressa a tutto campo portandosi spesso dalle parti dell'area avversaria. Le percussioni di Novakovich trovano però un muro, raddoppiato, spesso triplicato l'americano. Ciano, subentrato a Iemmello, mette in mostra i suoi colpi migliori e su una sua palla che gira verso il fondo della rete, Di Gregorio con un colpo di reni riesce a metterci il guantone e deviarla in angolo. Poco prima, al 72' Diaw a tu per tu con Bardi che si oppone con tutto il corpo alla conclusione dell'attaccante. Brividi. Tante emozioni, un pareggio. Ma se il Frosinone metterà nelle prossime gare lo spirito visto nella ripresa, l'uscita dal tunnel è veramente vicina...

Il tabellino

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Curado, Szyminski, Capuano; Salvi, Boloca, Maiello, Gori, L. Vitale (33' st Zampano); Iemmello (18' st Ciano), Novakovich (32' st Tribuzzi). A disposizione: Iacobucci, Vettorel, Millico, Ariaudo, D'Elia, Carraro, Vitale M., Parzyszek, Brignola. Allenatore: Nesta.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Armellino (34' st Frattesi), Scozzarella (34' st Barberis), Barillà (27' st D'Errico); D'Alessandro (27' st Maric), Gytkjaer, Diaw. A disposizione: Lamanna, Sommariva, Anastasio, Bettella, Scaglia, Ricci, Colpani, Sampirisi. Allenatore: Brocchi.

Arbitro: Di Martino di Teramo; assistenti Affatato di Verbania-Cusio-Ossola e Vono di Soverato (Cz)

Marcatori: 17' pt Iemmello, 19' pt Paletta, 43' pt Gytkjaer, 2' st Salvi.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 5-2 per il Frosinone; ammoniti: 31' pt Gori, 34' pt Salvi, 5' st Maiello, 20' st Bellusci, 27' st Diaw, 27' st Vitale, 30' st Maric; recuperi: 0' pt; 4' st