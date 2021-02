BARDI 5,5

Anche se non ha particolari colpe sui gol, quando ne subisci così tanti un minimo di responsabilità è anche del portiere

BRIGHENTI 5

Sfortunato in occasione della prima rete di Bonaiuto che devia in maniera decisiva, mentre è fuori posizione in occasione del raddoppio dell'ex Perugia

ARIAUDO 6

Uno dei pochissimi a salvarsi in casa Frosinone. Non fosse altro per aver creato le due più limpide palle gol per i canarini, che potevano indirizzare la gara in ben altro modo

CAPUANO 5

Si lascia attrarre dalla voglia di andare avanti per provare a recuperare il risultato e lascia troppo scoperto il suo settore di competenza

SALVI 5

Nel primo tempo, alla pari della maggior parte dei compagni, gioca una gara tutto sommato onesta. Cala visibilmente nella ripresa ROHDEN 5

Prosegue il momento poco positivo del centrocampista svedese che, tra l'altro, si fa ammonire e già in diffida salterà la partita di martedì contro il Monza

MAIELLO 6

Suoi gli assist, anche se da palla inattiva, per le due più limpide palle gol del Frosinone. Per il resto è uno dei pochi a non perdere mai la lucidità

KASTANOS 5,5

Solita prestazione fatta di tanta volontà e abnegazione. Peccato per quel "giallo" nei minuti finali di gara che ora lo costringerà a saltare l'incontro di martedì allo "Stirpe"

ZAMPANO 4,5

A parte avere sulla coscienza il tackle perso e dal quale prende il via la ripartenza in occasione del terzo gol della Cremonese, fino a quando resta in campo gioca una partita anonima

NOVAKOVICH 5,5

Si da un gran da fare su tutto il fronte d'attacco tenendo sovente in apprensione la retroguardia dei padroni di casa. Non riesce, però, a essere incisivo in fase realizzativa

IEMMELLO 5

Si vede solo in occasione del pallone che, servitogli da Novakovich su un piatto d'argento, calcia debolmente in porta nel recupero del primo tempo trovando il salvataggio sulla linea di Bianchetti

BOLOCA 5

Entra dopo pochi minuti della ripresa senza incidere per nulla

PARZYSZEK sv

Per lui uno scampolo di gara

VITALE L. 5,5

Dimostra che è sulla strada giusta per poter dare una mano alla squadra

CIANO 5,5

Dopo due mesi di stop per infortunio non si poteva pretendere molto di più

TRIBUZZI sv

Gioca gli ultimi venti minuti quando la gara non ha nulla da dire

NESTA 5,5

Perde la "testa" alla pari dei suoi ragazzi nel momento in cui arriva il 3 a 0 dei padroni di casa. Ma mezzo voto in più per non aver fatto polemica nei confronti di un arbitraggio scandaloso

Da.Cia.