Il Frosinone incassa una sconfitta pesantissima allo Zini di Cremona dove i grigiorossi segnano quattro gol. Apre le danze Buonaiuto al 10' su assist di Gaetano, il classe '82 fa doppietta personale poco prima del riposo e mette in discesa la gara dei lombardi. Il Frosinone sfortunato con un legno colpito ed una palla salvata da Valeri in extremis.

Nella ripresa prima che il Frosinone possa reagire arriva il terzo gol firmato Baez. Nesta mischia le carte, passa al tridente mettendo dentro Ciano, al rientro dopo un lungo infortunio. Il Frosinone fa tanto possesso e prova a rendersi pericoloso ma subisce la quarta rete da Daniel Ciofani. Nel finale i locali restano addirittura in dieci per la doppia ammonizione di Valeri e di Carnesecchi ma il risultato non cambia.

Pomeriggio da dimenticare per i giallazzurri chiamati a ritrovarsi in brevissimo tempo: martedì arriva allo Stirpe la corazzata Monza. Non si può più sbagliare. E' vero che la differenza punti con l'ottavo posto, occupato dalla Spal (battuta in casa), l'ultimo valido per i playoff è sempre a soli 4 punti ma intanto il Frosinone è stato agganciato dal Pisa e dal Pordenone...

I gol

Al 10' rete di Buonaiuto con deviazione di Brighenti. Gaetano di testa,il centrocampista conclude, Bardi non può nulla sulla deviazione involontaria del suo difensore.

Al 42' Castagnetti e Gustafson recuperano palla, Baez imbuca per Buonaiuto: dribblato Bardi e gol.

Al 52' altra palla recuperata dai grigiorossi che trasformano il pressing in azione offensiva: Zortea lungo per Baez che tutto solo mette in fondo al sacco.

57' La ciliegina sulla torta la mette il grande ex della partita Daniel Ciofani con un diagonale imparabile in area, su assist di Bartolomei

(Articolo in aggiornamento)

Risultati



Reggiana-Salernitana 0-0

Empoli-Venezia 1-1

Pordenone-Ascoli 1-1

Cosenza-Chievo 1-0

Cremonese-Frosinone 4-0

Pescara-Lecce 1-1

Pisa-Vicenza 2-2

Spal-Reggina 1-4

Monza-Cittadella in corso

Entella-Brescia

Classifica

Empoli 46

Monza 43 *

Venezia 42

Salernitana 42

Cittadella 40 *

Lecce 39

Chievo 39

Pordenone 33

Pisa 33

Frosinone 33

Reggina 32

Cremonese 29

Vicenza 28

Reggiana 28

Brescia 28 *

Cosenza 26

Ascoli 22

Pescara 19

Entella 17 *

(*) Gare in corso o da giocare)

Il tabellino

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Ravanelli, Bianchetti, Valeri; Gustafson, Castagnetti (8' st Bartolomei); Baez (35' st Pinato), Gaetano (18' st Nardi), Bonaiuto (1' st Strizzolo); Ciofani (18' st Ceravolo). A disposizione: Alfonso, Volpe, Fiordaliso, Colombo, Deli, Bartolomei, Celar. Allenatore: Pecchia.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti (8' st Ciano), Ariaudo, Capuano; Salvi, Rodhen (8' st Boloca), Maiello (25' st Tribuzzi), Kastanos, Zampano (8' st L. Vitale); Iemmello (35' st Parzyszek), Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Vettorel, Curado, Gori, Carraro, Vitale M., Brignola. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Rapuano di Rimini; assistenti Muto di Torre Annunziata (Na) e Trinchieri di Milano.

Reti: 9' e 42' pt Bonaiuto, 7' st Baez, 12' st Ciofani.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 6-2 per la Cremonese; ammoniti: 26' pt Castagnetti, 31' pt Brighenti, 45' pt e 34' st Valeri, 2' st Rohden, 20' e 43' st Carnesecchi, 24' st Ciano, 31' st Ariaudo, 37' st Kastanos; espulsi: 34' st Valeri, 43' st Carnesecchi; recuperi: 1' pt; 0' st