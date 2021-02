Chi ben comincia è alla metà dell'opera. Parafrasando il detto, il Frosinone di Alessandro Nesta dovrà fare risultato nella partita dello stadio "Giovanni Zini" per poter poi continuare con più tranquillità ad affrontare il Monza martedì allo "Stirpe" e sabato il Cosenza al "Marulla", dove la squadra di Occhiuzzi finora non ha mai vinto. Il primo dei tre incontri nel giro di una settimana sarà comunque molto difficile dal momento che «la Cremonese - ha precisato il tecnico nella conferenza stampa di ieri mattina - sta attraversando un buon momento e sono i risultati a confermarlo. Comunque, arrivati a questa fase del campionato, ogni squadra può metterti in difficoltà. Loro hanno qualità importanti ma anche carenze sotto alcuni aspetti. Noi, finalmente, abbiamo avuto a disposizione una settimana completa per preparare l'incontro dopo aver recuperato giocatori importanti».

In contrapposizione a quanto detto dell'avversario, Nesta ha però anche aggiunto che «dalla partita con l'Ascoli ho notato che siamo in crescita anche dal punto di vista della solidità. È chiaro che dovremo fare qualcosa di più in avanti dopo che i giocatori, più portati ad offendere, sono venuti un po' meno perchè hanno giocato molto».

Dopo aver precisato anche che la serie di infortuni ha privato la squadra di giocatori in grado di saltare l'uomo per assicurare la superiorità numerica, il tecnico si è augurato che «Ciano, Tribuzzi, Brignola e Millico, quando tornerà a far parte del gruppo, possano essere determinanti nelle partite in cui gli avversari si chiuderanno in difesa».

E a proposito di Ciano e compagni Nesta ha aggiunto che «giovedì pomeriggio è stato il primo giorno in cui sono rientrati in gruppo Ciano, Brignola e Tribuzzi. Camillo è stato per diverse partite fuori ed ora non so che minutaggio possa garantire. Verrà sicuramente utilizzato nelle prossime gare e lo stesso vale per Brignola e Tribuzzi».

Quando Iemmello sarà al top della condzione? La risposta di Nesta. «Pietro è tanto tempo che non gioca tre partite di seguito. Per me finora ha fatto bene perchè ha fatto gol e ci ha dato qualità. Solo continuando a giocare raggiungerà il top della condizione».

Abbiamo lasciato alla fine il discorso riguardante l'assetto tattico dei canarini. Sintetizziamo al massimo le risposte del tecnico precisando che l'assetto tattico in campo lo fanno i giocatori di cui disponi. Insomma per Mesta «quando recupereremo i giocatori al 100%, il 4-3-3 potrà essere una alternativa anche in corsa e anche quando mi accorgo di essere piatti. Ma dovranno esserci le qualità tecniche dei singoli. Il 4-3-1-2? Abbiamo sbattuto il naso forte e non vogliamo ricominciare».

Quindi anche per la sfida di questo pomeriggio allo stadio "Giovanni Zini", così come è già accaduto nelle ultime tre partite, almeno inizialmente, si andrà avanti con la difesa a tre, il centrocampo a cinque e con due attaccanti.