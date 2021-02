Si apre questo pomeriggio alle 14 con la sfida in programma allo stadio "Zini" di Cremona, quello che per il Frosinone può essere definito in tutto e per tutto un ciclo verità per capire quelle che potranno essere le ambizioni dei ciociari da qui alla fine della stagione. Nel giro di tre settimane, infatti, i giallazzurri sono attesi da ben sei partite. Che se sfruttate al meglio potrannono permette a Brighenti e compagni di rientrare in zona play off (al momento distante quattro lunghezze) o quantomeno accorciare l'attuale divario dalla stessa. Scontato, quindi, che aprire questo ciclo con un risultato positivo sarebbe fondamentale per affrontare poi le altre cinque sfide del tour de force, a cominciare dalla gara di martedì allo "Stirpe" contro il Monza, nel miglior modo possibile. Chiaro, allo stesso tempo, che per poter tornare a casa dalla trasferta lombarda con un buon risultato, servirà una prestazione gagliarda sotto tutti i punti di vista. La Cremonese, seppure occupa una posizione di classifica non certo ottimale, arriva alla partita di questo pomeriggio caricata dal successo ottenuto a Brescia e da un periodo in generale positivo dopo l'avvento di Pecchia sulla panchina.

Aspetto tattico e tecnico

Passando a questo punto ad analizzare più nel dettaglio l'aspetto tattico e tecnico, e partendo dal primo, anche per la gara di oggi allo "Zini" il tecnico Alessandro Nesta schiererà inizialmente in campo la sua squadra con quello che da sempre si è dimostrato il modulo più congeniale per i calciatori che ha a disposizione: il 3-5-2. Assetto tattico che in qualche occasione si è rivelato un po' piatto, come ad esempio nell'ultima partita pareggiata per 0 a 0 in casa contro il Pescara, ma soltanto per colpa di qualche interprete che non era al 100%. Basta pensare, senza andare troppo lontano nel tempo, che con il 3-5-2 il Frosinone ha giocato meno di due settimane fa la sua migliore partita della stagione nella trasferta di Ascoli e poi qualche giorno dopo espugnato il campo della Virtus Entella. Seppure non ripetendo sotto il profilo del gioco la prestazione del "Del Duca". Per quanto riguarda, infine, quelli che saranno i canarini scelti da Nesta per giocare inizialmente la sfida odierna, l'undici anti Cremonese non dovrebbe differenziarsi di molto da quello visto sabato scorso contro gli abruzzesi di Grassadonia. La sola novità, e comunque obbligata, dovrebbe riguardare lo squalificato Szyminski al cui posto giocherà Ariaudo. In definitiva al fischio iniziale del signor Rapuano di Rimini, il Frosinone dovrebbe scendere in campo con Bardi in porta, schierato alle spalle del terzetto di difesa composto da Brighenti sul centrodestra, Ariaudo in mezzo e Capuano sul centrosinistra. A centrocampo gli esterni dovrebbero essere Salvi e Zampano, mentre i tre centrali, Rohden, Maiello e Kastanos. Nessuna variazione nemmeno nella coppia d'attacco, nonostante il recupero di Ciano che non può essere comunque al meglio visto che è reduce da uno stop di due mesi, dove agiranno Novakovich e Iemmello.