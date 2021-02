Sarà una sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B ricca di partite molto importanti. Sia per quanto riguarda la testa, che la lotta play off, play out e salvezza. Cominciamo dalle sfide che riguarderanno la parte alta della classifica. Oggi alle 21 allo stadio "Castellani" è in programma l'incontro tra l'Empoli primo della classe e il Venezia che occupa la terza piazza, appaiata alla Salernitana, con quattro sole lunghezze di ritardo dai toscani. Altra partita fondamentale per la lotta ai primi posti, è quella in programma domani alle 16 tra il Monza, reginetta del torneo con tre punti di ritardo dalla vetta, e il Cittadella quinto. La formazione di Venturato lamenta un ritardo di soli tre punti dall'avversario e quindi da quel secondo posto che a fine regular season vale la promozione diretta in Serie A. Facendo un passo indietro, diciamo che ad aprire la giornata sarà l'incontro di oggi alle 19 tra la Reggiana e la Salernitana. I padroni di casa devono difendere il punto di vantaggio sulla zona play out mentre l'avversario, come detto, occupa il terzo gradino del podio appaiato al Venezia. Restando sempre alla parte alta della classifica il Chievo, che occupa il quinto posto appaiato al Cittadella, sarà impegnato domani alle 14 sul campo di un Cosenza che invece ha assoluto bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione diretta (sulla quale ha due punti di vantaggio) e uscire dall'attuale zona play out. Sempre domani alle 14 altra sorta di testacoda è quello in programma a Pescara dove i padroni di casa penultimo attendono la visita del Lecce settimo ma molto vicino alla zona promozione diretta. Per quanto riguarda l'ultima squadra al momento in zona play off, vale a dire la Spal, sempre domani alle 14 giocherà in casa contro la Reggina che è dodicesima ma con ben otto lunghezze di distacco dalla formazione guidata da Marino. Le altre due partite di oggi alle 14, oltre chiaramente a quella che vedrà in campo il Frosinone a Cremona, saranno quelle tra il Pordenone decimo e l'Ascoli penultimo e quindi tra il Pisa, che è appaiato ai friulani e il Vicenza. La giornata si chiuderà con l'incontro di domani alle 18 tra la Virtus Entella fanalino di coda del campionato e il Brescia che naviga in zona play out.

I NUMERI

Le curiosità sul 25° turno della Serie BKT segnalate da Football Data:

6 A Reggio Emilia primo anticipo di giornata tra squadre in forma: 12 punti nelle ultime 6 giornate per i granata di casa (4 vittorie e 2 sconfitte), imbattuti da 6 turni i granata campani (2 vittorie e 4 pareggi).

18 / 16 Squadre in forma anche nel secondo anticipo, quello del Castellani: Empoli imbattuto da 18 giornate, ossia dalla gara di andata persa 0-2 a Venezia (poi 7 successi e 11 pareggi), arancioneroverdi reduci da 16 punti nelle ultime 6 giornate, 5 vittorie e 1 pareggio).

100 Presenza 100 in B, sola regular season, per Alessandro Nesta, che ha guidato finora Perugia e Frosinone. Esordio assoluto Empoli-Perugia 2-1, 18 maggio 2018. Bilancio: 36 vittorie, 29 pareggi e 34 sconfitte.

13 Attilio Tesser ex di turno in Pordenone-Ascoli: il coach neroverde è stato allenatore dei bianconeri marchigiani dal luglio al novembre 2006, in serie A, sommando 13 panchine ufficiali con score di 1 successo, 5 pareggi e 7 sconfitte.

7 / 6 Stati di forma opposti, invece in Spal-Reggina: estensi senza successi da 7 partite ufficiali, di cui 5 pareggiate e 2 perdute, Reggina in serie positiva da 6 giornate, con 3 vittorie e 3 pareggi.

3 Monza ancora senza vittorie in casa nel 2020/21: 2 pareggi e 1 sconfitta biancorossa, con ultimo successo datato 30 dicembre 2020, 3-0 sulla Salernitana.