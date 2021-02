Con il passare delle ore si evolve positivamente in casa Frosinone il discorso riguardante il recupero di importanti pedine in vista dell'ormai prossima trasferta di Cremona. Nella seduta di ieri pomeriggio Ciano, Boloca, Tribuzzi e Brignola, infatti, sono rientrati definitivamente in gruppo. Quindi sono a disposizione di Alessandro Nesta e toccherà al tecnico il compito di valutare le condizioni dei singoli, nel senso di verificare se sono o meno in grado di scendere in campo e che minutaggio possono garantire. 
Quindi eccezione fatta per Millico, D'Elia, Luciani e Baroni, tutti gli altri hanno effettuato nella seduta di ieri pomeriggio lo stesso lavoro di ordine squisitamente tattico. Solita fase iniziale di riscaldamento e poi esercitazioni sulla fase offensiva, che è la parte più carente nell'attuale manovra della squadra, nonchè, lavoro sulle palle inattive. Questa mattina il gruppo squadra sosterrà la seduta di rifinitura dopodichè inizierà il viaggio di trasferimento in Lombardia dopo che Nesta avrà diramato l'elenco dei convocati.

Che non comprenderà sicuramente lo squalificato Szyminski e i quattro canarini che, come detto, anche ieri hanno continuato a lavorare a parte. Per il resto dovrebbero essere tutti convocati, compresi Ciano, Boloca, Tribuzzi e Brignola.

Ipotesi di formazione

Osservato speciale da parte di Nesta sarà Marcus Rohden, il centrocampista che, se in buone condizioni, può fare cambiare il corso della partita. Recentemente Rohden è stato utilizzato anche come esterno di sinistra del tridente offensivo del Frosinone, spendendo anche molte energie. Il centrocampista svedese, comunque. rende di più come mezzala di inserimento dove le sue giocate creano pericolo per le difese avversarie. È, insomma, il giocatore che può dare vivacità e praticità all'azione offensiva della squadra in qualsiasi momento della gara. Ma deve essere supportato dalla condizione fisica. 
Marcus Rohden, finora, ha fatto registrare in campionato 20 presenze per complessivi 1514' minuti. È stato in panchina nelle partite con Ascoli e Vicenza nonché assente in quelle contro Pordenone e Spal, perchè positivo al Covid. Poi è stato sempre in campo e in cinque partite dall'inizio alla fine, mentre per le restanti quindici gare è stato in campo per porzioni di partita importanti. Comunque sia, a Cremona Rohden dovrebbe esserci per formare con Maiello e Kastanos la cerniera di centrocampo in grado anche di proporre azioni offensive per i due attaccanti che saranno Iemmello e Novakovich. Per il resto l'unica novità (ma poi Nesta potrebbe anche smentirci) dovrebbe riguardare il rientro di Ariaudo al posto di Szyminki, con Brighenti e Capuano compagni di difesa. In ultimo conferme anche per i due esterni Salvi e Zampano. Per le rotazioni nel corso della gara Nesta, questa volta, avrà valide alternative.