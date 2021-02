Sono state fin qui nove le sfide giocate tra il Frosinone e la Cremonese. Per la precisione due volte ciociari e lombardi si sono affrontati in Serie C1, altrettante in Prima Divisione e le restanti cinque in tre campionati di Serie B. Il bilancio è in perfetto equilibrio dal momento che ciascuna formazione ha conquistato tre vittorie, così come sono state tre le volte in cui è arrivata la divisione della posta in palio. In Serie C1 doppio successo dei canarini in casa e in trasferta con l'identico risultato di uno a zero e con entrambe le reti firmate da Ciro De Cesare su calcio di rigore. Stiamo parlando del campionato 2004/2005. La squadra giallazzurra era allenata da Dino Pagliari e si classificò al quinto posto dopo avere disputato la finale di Coppa Italia con lo Spezia. Nella gara persa al "Comunale" i grigiorossi avrebbero pareggiato se all'ultimo minuto Zappino non avesse ipnotizzato il bomber avversario Prisciandaro che calciò fuori il rigore. Nei play off, comunque, i canarini furono battuti in casa e in trasferta dal Mantova, mentre la Cremonese vinse alla grande il campionato grazie ai trenta gol proprio del suo attaccante. La formazione lombarda, però, si prese la rivincita nel campionato di Prima Divisione 2011/2012, aggiudicandosi entrambe le partite: a Frosinone grazie al gol firmato nel secondo minuto di recupero da Bocalon e in casa due a zero con reti di Le Noci e di Mauro Minelli che, nel campionato precedente di Serie B, aveva indossato la casacca canarina nel ruolo di difensore centrale. Nei campionati di serie B le prime tre sfide si sono concluse con altrettante pareggi. Infine nelle restanti due partite, successo dei grigiorossi per due a zero il sette marzo dell'anno scorso al "Benito Stirpe" e senza pubblico (determinante la direzione dell'arbitro in giornata negativa), mentre nell'ultimo incontro casalingo del 1° novembe scorso il Frosinone si è imposto per uno a zero grazie alla rete di Rohden.