Ancora note positive dalla "Città dello Sport" di Ferentino dove il Frosinone, ieri pomeriggio, ha effettuato la terza seduta settimanale in vista della trasferta di sabato a Cremona. Riguardano Tribuzzi, Boloca e Brignola che hanno ultimato l'ultimo tratto del percorso di recupero e, dopo Ciano, sono rientrati in gruppo anche se parzialmente. Nel senso che si sono allenati insieme ai compagni di squadra per astenersi solo dal prendere parte alla partita su campo ridotto che ha concluso l'allenamento. L'infermeria, dunque, si sta svuotando dal momento che i soli Millico, D'Elia, Luciani e Baroni restano a svolgere lavoro differenziato. Alessandro Nesta può tirare sospiri di sollievo dal momento che potrà contare per le prossime gare su un gruppo di calciatori più numeroso. Il che significa anche avere a disposizione un ventaglio di alternative molto più ampio. Tornando alla seduta di ieri, aggiungiamo che il resto del gruppo, dopo la fase del riscaldamento, è stato impegnato nelle esercitazioni tattiche, concluse con la partita su campo ridotto. Oggi penultima seduta sempre a Ferentino dove, domani mattina, la squadra effettuerà la rifinitura che precede la partenza alla volta di Cremona. A questo punto possiamo dire che, con tutta probabilità, Nesta porterà con sé in Lombardia, oltre ai giocatori che hanno preso parte alla gara con il Pescara con la sola eccezione dello squalificato Szyminski, anche Ciano, Tribuzzi, Boloca e Brignola. Che, ovviamente, dovrebbero prendere posto in panchina con la possibilità di impiego nel corso della partita.

Ipotesi di formazione

Il fatto che i canarini, soprattutto quelli che più degli altri hanno tirato la carretta, hanno avuto una settimana di tempo per recuperare le energie finora spese, potrebbe indurre Nesta a confermare in blocco la formazione vista contro il Pescara con l'eccezione chiaramente di Szyminski. Semmai il tecnico potrebbe riservarsi una sorta di turnover in occasione della partita che la squadra dovrà effettuare dopo tre giorni contro il Monza. Per cui in porta ci sarà Bardi e davanti all'estremo difensore il pacchetto di difesa con Brighenti, Ariaudo e Capuano o Curado, con il primo in vantaggio sul secondo. Il recupero di Tribuzzi potrebbe essere una carta in più nelle mani del tecnico per rafforzare il pacchetto dei quinti, attualmente ridotto all'osso con i soli Salvi, Zampano e Luigi Vitale. Da giocare, ovviamente, non all'inizio ma nel corso della gara anche perchè Tribuzzi, se in condizione rassicurante, ha più gamba e velocità dei compagni di reparto. Come interni di centrocampo Rohden, Maiello e Kastanos, con Gori e Carraro rispettivamente pronti a giocare al posto di uno di loro in caso di necessità. In avanti dovrebbe toccare ancora a Iemmello e a Novakovich cercare di superare la difesa avversaria con Parzyszek e Brignola pronti per i cambi, anche in funzione di un improbabile cambiamento di assetto tattico richiesto dall'andamento della gara.