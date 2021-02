BARDI 7

Una sola parata, ma decisiva, quando a inizio ripresa respinge una conclusione a botta sicura di Odgaard che si era presentato tutto solo davanti a lui

BRIGHENTI 5,5

Meriterebbe mezzo voto in meno per l'errore che stava costando il vantaggio del Pescara. Ma lo recupera con l'azione, iniziata e conclusa con un colpo di testa, che stava per propiziare invece il vantaggio dei canarini

SZYMINSKI 5,5

Dopo un paio di gare torna a giocare da centrale del terzetto arretrato, ma questa volta non è sicuro come in altre circostanze.

CAPUANO 5,5

Anche per l'ultimo dei difensori centrali giallazzurri qualche incertezza di troppo soprattutto in fase di costruzione

SALVI 5,5

Nel 3-5-2 opposto al 3-5-2 è soprattutto la capacità di vincere i duelli uno contro uno sugli esterni che può fare la differenza. Invece si limita a controllare il suo dirimpettaio

ROHDEN 5,5

In questo momento è soprattutto la qualità innata dello svedese che sta mancando al Frosinone per potersi rendere pericoloso nella manovra offensiva

MAIELLO 6

Uno dei pochissimi canarini che gioca una partita sufficiente. Tocca tantissimi palloni sbagliandone il minimo. Ma nell'occasione predica ne deserto

KASTANOS 6

Dal punto di vista dell'impegno e della volontà fa in pieno la sua parte. L'unico a proporsi e provare a creare un minimo di superiorità

ZAMPANO 5,5

Per lui vale lo stesso identico discorso fatto per Salvi. Un esterno del 3-5-2 non può limitarsi esclusivamente a svolgere il compitino

NOVAKOVICH 5

Poco lucido e quasi mai in partita. L'americano è apparso stanco e mai in grado di creare un minimo pericolo alla retroguardia avversaria

IEMMELLO 5

Alla pari del suo compagno di reparto si vede davvero poco se non con una conclusione centrale dal limite dell'area e un calcio di punizione sulla barriera

BOLOCA 5,5

Potrebbe anche meritare la sufficienza per il buon impatto che ha nel momento in cui viene chiamato in campo al posto di Rohden. Ma il gol che sbaglia in pieno recupero pesa sul suo giudizio

PARZYSZEK 5

Non fa meglio di Novakovich di cui prende il posto

ARIAUDO sv

In campo nei minuti finale

VITALE L. sv

Giusto il tempo di fare l'esordio assoluto in giallazzurro

GORI sv

Per lui uno scampolo di gara

NESTA 5,5

Non riesce a ricaricare la squadra dopo le due trasferte in cinque giorni

Da.Cia.