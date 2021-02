Ventitré sono stati i precedenti di campionato tra il Frosinone e il Pescara. La maggior parte giocati nel campionato di Serie B dove le due formazioni si sono affrontate in undici partite. Le altre dodici ci sono state tra i dilettanti (quattro in Promozione e due in Quarta Setie) e le restanti sei nei campionati di Serie C. Diciamo subito che la parte del leone l'hanno fatta i pareggi che sono stati undici mentre il Frosinone ha vinto sette sfide, due in più del Delfino. Al Pescara la vittoria manca dal campionato di Serie B 2014/2015 quando il 16 novembre la squadra allenata dall'ex tecnico del Frosinone Baroni vinse 3 a 0. Nelle file biancazzarre l'ex canarino Salamon, Politano e Francesco Zampano tanto per fare dei nomi. Da quel campionato fino all'ultima partita del campionato in corso sono stati disputati sei incontri conclusi con due pareggi e quattro successi dei canarini. L'ultimo alla quinta giornata dell'andata all'Adriatico con il risultato di 2 a 0. In gol Ciano e Novakovich. Se nell'ultimo periodo sono prevalsi i giallazzurri, il Pescara è rimasto imbattuto nei primi cinque incontri tra i dilettanti con il Frosinone che si è imposto la prima volta alla sesta sfida quando ha vinto 3 a 1. Era il 26 aprile 1953 con le due squadre in Quarta serie. In gol per i canarini il centravanti Quercia, l'ala destra Italo Fortuna atinate doc e la mezzala Dini. In campionato lo vinse il Colleferro e il Frosinone si piazzò al quarto posto dopo Avellino e Foggia. Tra gli undici pareggi scegliamo quello con cui si concluse in Serie B la partita giocata all'Adriatico l'8 settembre 2017. Alla tripletta di reti realizzata dal centravanti del Delfino Stefano Pettinari nel primo tempo, il Frosinone rispose nella ripresa con i due gol di Camillo Ciano e il terzo di Daniel Ciofani. Che venne fermato dall'arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata per un presunto fuorigioco mentre stava per realizzare la quarta rete della vittoria in rimonta, che sarebbe sicuramente entrata nella storia