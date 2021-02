Finalmente, al nono tentativo, la formazione Primavera 2 del Frosinone è riuscita a togliere lo zero dalla casella delle vittorie. Il primo successo stagionale in campionato della squadra guidata da Luigi Marsella è arrivato nella gara interna contro la Salernitana. I giovani Leoni si sono portati in vantaggio appena superata la mezzora del primo tempo grazie a Bruno. Due minuti più tardi, però, i campani sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie alla trasformazione di un calcio di rigore da parte di Iannone. Il Frosinone, però, ha continuato a premere sull'acceleratore alla ricerca della prima vittoria di questa stagione e i suoi sforzi sono stati premiati al 27' della ripresa grazie al gol di Vitalucci. Sabato i giallazzurri saranno impegnato a Cosenza. I calabresi vantano due soli punti in più dei ciociari che, quindi, in caso di successo potrebbero recuperare altre posizioni di classifica.

Frosinone:Palmisani, Potenziani, Maestrelli, Brcaglia, Coccia, Santarpia, Bruno (37' st Battisti), Maugeri, Vitalucci (45' st Orlandi), Di Palma (15' st Peres), Jirillo. A disposizione:Vilardi, Nigro, Pacetti, Schiavella, Mattarelli, Piacentini. Allenatore: Marsella

Salernitana: Campisi, Guzzo (31' st Bruschi), Gambardella, Russo, Di Micco, Gilberti, Arena (19' st Perrone), Pezzo, Guida, Vignes (29' st Dommarco), Iannone (19' st Cannavale). A disposizione: Ciabattini, De Iorio, Idioma, Piervenanzi, Visconti, Capaccio, Palmiero, Panarese. Allenatore: Rizzolo

Arbitro: Madonia di Palermo

Marcatori: 33' pt Bruno (F), 35' pt Iannone (S, rig), 27' st Vitalucci (F)

Note: partita a porte chiuse. Angoli: 2-1 per il Frosinone. Recupero 0' pt e 3' st

Risultati

Crotone - Entella 3-4, Frosinone - Salernitana 2-1, Napoli - Benevento 3-2, Pescara - Cosenza 2-1, Reggina - Pisa 1-2, Spezia - Lecce 0-1.

Classifica

Lecce 22, Pescara 20, Virtus Entella 14, Napoli e Crotone 11, Benevento 10, Pisa e Spezia 9, Cosenza 8, Frosinone 6, Reggina 4, Salernitana 3.

Prossimo turno

Benevento - Entella, Cosenza - Frosinone, Lecce - Crotone, Pisa - Pescara, Salernitana - Napoli e Spezia - Reggina.