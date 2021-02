BARDI 7

Incolpevole in occasione delle due reti subìte, compie una strepitosa parata su Brunori quando il risultato della gara era sul due a due

CURADO 6

Non ripete la buona prestazione di Ascoli commettendo qualche fallo di troppo. Raggiunge comunque la sufficienza piena

ARIAUDO 6,5

Ha il grande merito di mettere a segno la rete che permette al Frosinone di portarsi sul doppio vantaggio. Un po' ingenuo, però, in occasione del fallo dal quale scaturisce la punizione del pareggio dell'Entella

SZYMINSKI 6

Una distrazione che poteva costare cara a metà primo tempo. Poi lavoro di ordinaria amministrazione

ZAMPANO 6

Come sempre tanta buona volontà, ma anche troppi errori nella fase di impostazione. Meglio nella parte finale di gara quando con l'ingresso di Salvi va a giocare sulla corsia sinistra

ROHDEN 6

Qualche buona percussione ma, in tutta sincerità, da uno con le sue qualità ci si aspetta sempre una giocata vincente che questa volta non c'è stata

MAIELLO7

Oltre al bel gol messo a segno su calcio su calcio di punizione e che porta in vantaggio i canarini, da vita a un'altra prestazione impeccabile sia nella fase di impostazione che di contrasto

KASTANOS 6

Sicuramente meglio nella partita di martedì. Ma alla resa dei conti il suo contributo non viene mai a mancare. Peccato per quel gol che si divora sul finire della partita

D'ELIA 6

Per un'ora da vita una partita fatta di attenzione in entrambe le fasi. Poi la sostituzione considerando che aveva giocato gli interi novanta minuti qualche giorno prima e dopo un lungo stop

NOVAKOVICH 6

Anche se non è decisivo come in occasione della gara precedente, fa sempre il suo con grande volontà e abnegazione. Non ultimo in occasione del gol di Iemmello

IEMMELLO 7

Per un'ora gioca soprattutto per la squadra abbassandosi spesso per far ripartire la manovra dei suoi. Poi a un quarto d'ora dalla fine si ricorda di essere anche un bomber di razza e segna il gol decisivo con bravura e freddezza

BOLOCA6

Mezz'ora in cui si vede poco, ma che gioca con attenzione

SALVI 6

Entra poco dopo il quarto d'ora della ripresa e fa la sua parte

BRIGHENTI sv

In campo nei minuti di recupero al posto dell'infortunato Curado

NESTA 6,5

Conferma il modulo e quasi tutti gli interpreti dell'ultima partita giocata molto bene dalla sua squadra ad Ascoli. E alla fine, anche se la prestazione non è bella come quella del "Del Duca", arriva comunque il ritorno alla vittoria e questo basta e avanza