Si sblocca il Frosinone ma che paura... I canarini si fanno recuperare un vantaggio di due reti, poi ci pensa Iemmello a risolvere una partita che si stava di nuovo complicando...

Arrivano i tre punti dopo ben 10 giornate senza successi, ottenuti con il brivido e grazie al nuovo bomber arrivato in Ciociaria. I giallazzurri vanno sul 2-0 dopo poco più di 25 minuti ma già nel primo tempo l'Entella comincia la rimonta per completarla sul 2-2 al 3' della ripresa. Nel mezzo due traverse dei liguri e una grandissima parate di Bardi. Ospiti in vantaggio con Maiello al 16′, raddoppio con Ariaudo al 27′, poi la Virtus Entella approfitta di un autogol di Curado. Nella ripresa pareggio dei liguri con Schenetti e rete decisiva di Iemmello al 76′. Frosinone a 32 punti, la Virtus Entella resta a 17. Con il cuore e con la grinta alla fine i ciociari escono dal Comunale di Chiavari vincenti...

Il tabellino

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Costa; Koutsoupias, Paolucci, Settembrini (25' st Dragomir); Schenetti (35' st Morosini), Capello (25' st De Luca), Brunori (35' st Rodriguez). A disposizione: Borra, Nizzetto, Poli, Cardoselli, De Col, Coppolaro, Brescianini, Pavic. Allenatore: Vivarini.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Curado (44' st Brighenti); Zampano, Rodhen (16' st Boloca), Maiello, Kastanos, D'Elia (16' st Salvi); Iemmello, Novakovich. A disposizione: Trovato, Vettorel, Gori, Carraro, Vitale M., Parzyszek, Vitale L. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Maggioni di Lecco; assistenti Pagnotta di Nocera Inferiore (Sa) e Robert Avalos di Legnano (Mi)

Reti: 17' pt Maiello, 26' pt Ariaudo, 35' pt Curado (autogol), 3' st Schenetti, 31' st Iemmello.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 5-3 per l'Entella; ammoniti: 25' pt Chiosa, 40' pt Curado, 1' st Paolucci, 10' st Costa, 12' st Koutsoupias, 13' st Rohden, 46' st Zampano; recuperi: 4' st