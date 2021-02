Seconda trasferta consecutiva per il Frosinone che dopo essere sceso in campo martedì sera ad Ascoli, oggi alle 15 sarà ospite della Virtus Entella. Una partita dalla quale la formazione canarina è chiamata a ripartire proprio dalla buona prestazione del "Del Duca" per provare a tornare a quel successo che manca da ben dieci giornate nelle quali la squadra di Alessandro Nesta ha ottenuto soltanto sei pareggi oltre a quattro sconfitte. Per provare a venire a capo dell'undici guidato da mister Vivarini, il Frosinone dovrà essere determinato e quadrato come nella partita di martedì sera. Comandare la gara senza rischiare più di tanto e, soprattutto, evitare il benchè minimo errore visto che contro l'Ascoli ne è bastato uno soltanto per vedere sfumare all'ultimo minuto di recupero una vittoria che sarebbe stata più che meritata. La Virtus Entella occupa il penultimo posto della graduatoria generale, ma ciò non vuole in alcun modo significare che quella del "Comunale" di Chiavari sarà una partita facile. Non ultimo in considerazione di un terreno di gioco in sintetico sul quale, chiaramente, i padroni di casa sono molto più abituati a giocare rispetto ai ciociari.

Passando a questo punto come sempre all'aspetto più squisitamente tattico prima e tecnico poi, diciamo subito che da parte di Nesta non dovrebbero esserci dubbi nel confermare a livello di modulo il 3-5-2 che si è comportato molto bene in tante occasioni e, non ultimo, nella partita di Ascoli. Anche a livello di scelte degli uomini che andranno a comporre lo schieramento iniziale, riteniamo che le novità saranno ben poche rispetto alla partita di martedì. Ma prima di provare a ipotizzare lo schieramento anti Entella, diciamo subito che della lista dei convocati non fanno parte Millico e Brignola, che si sono fermati negli ultimi giorni di questa settimana, e i loro forfait andranno ad aggiungersi a quelli di Ciano, Iacobucci, Luciani e Baroni che sono out già da tempo. Indisponibile, poi, anche Capuano che deve scontare un turno di squalifica. Rispetto alla partita contro i marchigiani di Sottil, tornano invece a disposizione Zampano, che ha scontato un turno di stop per recidività in ammonizioni e Brighenti. Il capitano, però, non è ancora al meglio e partirà dalla panchina. Rispetto alla sfida del "Del Duca", Szyminski dovrebbe prendere il posto di Capuano (così come è accaduto subito dopo l'espulsione dell'ex Crotone e Cagliari), mentre a far posto a Zampano sarà uno tra Salvi o D'Elia. In definitiva la formazione anti Entella dovrebbe vedere Bardi in porta schierato alle spalle del terzetto di difesa composto da Curado, Ariaudo e Szyminski. A centrocampo, gli esterni saranno Zampano e uno, come detto, tra Salvi e D'Elia, mentre per i tre ruoli di centrali si dovrebbe andare verso la conferma di Rohden, Maiello e Kastanos. In attacco, infine, Novakovich, il migliore in assoluto nella partita con l'Ascoli, dovrebbe essere affiancato anche questa volta da Iemmello.