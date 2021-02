Nonostante nemmeno dalla trasferta di Ascoli sia arrivata per il Frosinone quella vittoria che manca da ben dieci giornate, la prestazione dei canarini mandati in campo da Nesta nella gara del "Del Duca" è risultata comunque abbastanza positiva. Soltanto tre su dodici le insufficienze. Il migliore in campo è risultato l'autore del gol che aveva portato in vantaggio i ciociari, Andrija Novakovich , che ha chiuso la gara con una media generale di 7,00. Alle sue spalle Raffaele Maiello con 6,50, che ha preceduto il quartetto composto da Francesco Bardi , Lorenzo Ariaudo), Marcus Rohden e Grigoris Kastanos (6,25).

Andiamo a questo punto a vedere quella che è la nuova classifica generale del nostro concorso Il Leone dell'Anno dopo la disputa di questa terza giornata di ritorno. Al comando troviamo ancora Mirko Gori che ad Ascoli è sceso in campo solo nella parte finale di gara senza ricevere voto e confermando quindi il suo vecchio 6,26. Tutto immutato anche per quanto riguarda le altre posizioni del podio. Al secondo posto troviamo sempre Francesco Bardi, che a sua volta ha confermato il suo 6,22 del turno precedente, così come la terza piazza è sempre per Marcus Rohden. Anche per quel che concerne il centrocampista svedese, la sua media è rimasta identica al post Venezia (6,19). In quarta posizione c'è sempre Raffaele Maiello che, però, a differenza dei compagni che lo precedono ha leggermente migliorato il vecchio 6,11 nell'attuale 6,13). In quinta posizione Grigoris Kastanos ha staccato Francesco Zampano. Il cipriota, infatti, è passato da 6,10 a 6,11 mentre il compagno vanta sempre 6,10 non avendo giocato ad Ascoli in quanto squalificato. Zampano, tra l'altro, è ora affiancato da Lorenzo Ariaudo. Con media generale oltre la sufficienza troviamo quindi nell'ordine: Nicolò Brighenti (6,09), Andrija Novakovich (6,05), Marcos Curado (6,04), Przemysaw Szyminski (6,03), Alessio Tribuzzi (6,01), Vincenzo Millico e Mattia Vitale (6,00). Per tutti gli altri media generale al momento negativa e con quest'ordine: Alessandro Salvi (5,98), Camillo Ciano e Salvatore D'Elia (5,96), Alessandro Iacobucci (5,92), Daniel Boloca (5,84), Marco Capuano (5,83) Piotr Parzyszek e Pietro Iemmello 5,77), Marco Carraro (5,64).