Il Frosinone ha praticamente concluso il lavoro di preparazione alla partita di Chiavari con la Virtus Entella. Se escludiamo la seduta di scarico di mercoledì scorso e quella odierna di rifinitura, possiamo dire che Nesta ha avuto a disposizione soltanto due soli allenamenti per allestire la formazione in vista della importante e ostica gara in Liguria. La positiva prestazione di Ascoli offre al tecnico la possibilità di mandare in campo la stessa formazione, ovviamente tenendo presente la squalifica di Capuano e la necessità di rimpiazzarlo. Comunque torna a disposizione Zampano, che ha scontato il turno di stop, per chiedere una maglia da titolare. 
Nella seduta di ieri Nesta ha recuperato Gori ma ha perso Tribuzzi che ha accusato un risentimento muscolare al bicipite della coscia destra che lo ha costretto a rientrare anzitempo negli spogliatoi. L'infortunio sarà valutato nei prossimi giorni. Nella stessa seduta il tecnico ha impegnato il gruppo nelle esercitazioni tattiche, sulle palle inattive, il tutto concluso dal galoppo sulla palla. Gori, come detto, ha lavorato con i compagni di squadra mentre a parte si sono allenati Brighenti, Millico e Brignola. Hanno svolto un allenamento differenziato Iacobucci, Marcianò, Ciano, Luciani e Baroni. La seduta di rifinitura di stamane servirà per valutare la condizioni dei singoli e soprattutto dei tre canarini, e cioè Brighenti, Millico e Brignola, che hanno lavorato a parte.

Ipotesi di formazione

Nesta con ogni probabilità si affiderà alla squadra che ha pareggiato allo stadio "Del Duca" per cercare di tornare al successo pieno che sfugge da due mesi, nel corso dei quali i canarini hanno affrontato dieci gare e ottenuto solo sei pareggi oltre a quattro sconfitte. Un bilancio magro che la formazione giallazzurra dovrà incrementare a partire dalla gara di domani per cercare di rientrare quanto prima nella zona dei play off. L'Entella, nonostante l'attuale precaria posizione di classifica, è avversario ostico e difficile da superare. Però buoni segnali di ripresa da parte dei canarini sono giunti dalla prestazione di martedì sera sicchè si può guardare all'esito della gara con fiducia. Venendo alla probabile formazione e ritenendo che Nesta dovrebbe confermare almeno nove/undicesimi dei canarini che hanno pareggiato ad Ascoli, possiamo ritenere che Bardi sarà a difesa dei pali e davanti a lui il pacchetto di difesa formato da Curado, Ariaudo e Szyminski, che dovrebbe sostituire lo squalificato Capuano. Zampano e D'Elia o Salvi saranno gli esterni e dopo tutte conferme. Cioè Rohden, Maiello e Kastanos nei tre ruoli interni di centrocampo mentre in avanti Novakovich e Iemmello dovrebbero essere i due attaccanti. Tutto il resto del gruppo squadra, sicuramente valido soprattutto se Nesta potrà contare sull'impiego anche part time di Brighenti, Millico e Brignola oltre a Carraro, Salvi o D'Elia, L. Vitale e M. Vitale, Boloca e Parzyszek, sarà pronto per entrare in campo in caso di necessità. Con questa formazione il Frosinone cercherà di riacciuffare quella vittoria che ad Ascoli è riuscito a difendere dagli assalti dei bianconeri fino a pochi secondi dell'extra time.