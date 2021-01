Niente da fare, questa volta al Frosinone non riesce nemmeno di pareggiarla: sul campo della capolista Empoli arriva una pesante (nel risultato ma non nella prestazione) sconfitta firmata Mancuso, ZUrkowski, Bajrami, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Kastanos, su assist di Novakovich. Nella ripresa il Frosinone ha manovrato con un gran possesso palla e provato a segnare peccando però nella mira.

I canarini giocano meglio anche nei primi 45′ e gli azzurri patiscono le sgroppate di Zampano in fascia e i cambi di lato di Tribuzzi. A centrocampo detta i tempi Carraro. I ciociari ci provano prima con Rohden di testa, poi in contropiede con Tribuzzi, che spara a lato. Al 22' La Mantia non trova l'angolino dal dischetto e Bardi para. Al 30′ Kastanos supera Brignoli dopo un uno-due con Novakovich, difesa dei locali che sta a guardare e Frosinone avanti. Dura però pochissimo perché gli ospiti sono troppo alti e Bajrami adesso trova spazio per finalizzare. Lo svizzero, liberato da La Mantia, verticalizza per Mancuso, preciso tocco sotto di sinistro ed è 1-1. Poco dopo Zurkowski sfrutta in pieno un cross da destra, stoppa e supera un Bardi piazzato male.

Nella ripresa, il Frosinone si impossessa del centrocampo e crea due occasioni tra il 48′ e il 53′ con Boloca di testa, poi a ripetizione Novakovich di destro e Rohden di testa creano grattacapi alla difesa toscana. Ma non si segna. E il baricentro alto comincia a lasciare spazi per il contropiede. La Mantia lanciato in verticale viene neutralizzato da Bardi, Bajrami non calcia a porta vuota... Si rifà poco dopo superando in dribbling Salvi e calciando forte sul primo palo: 3-1. Mister Dionisi dopo l'ingresso di Moreo cambia tutto l'attacco e Olivieri va vicino al poker. Nel finale grande pressione ospite, Maiello sfiora la traversa e Gori di testa non inquadra il pertugio giusto. Finisce così, sconfitta pesante, tre gol al passivo ma i canarini hanno come detto giocato una grande partita e non sono stati per niente fortunati...

IL TABELLINO

Empoli-Frosinone 3-1

Empoli: Brignoli, Sabelli (34′ st Pirrello), Romagnoli, Nikolaou, Terzic, Ricci, Stulac, Zurkowski (11′ st Moreo), Bajrami (26′ st Damiani), Mancuso (26′ st Olivieri), La Mantia (26′ st Matos). A disp.: Pratelli, Furlan, Crociata, Viti, Cambiaso, Casale, Parisi. All.: Dionisi.

Frosinone: Bardi, Zampano, Brighenti, Szyminski, Salvi (31′ st D'Elia), Boloca, Carraro (21′ st Maiello), Rohden, Kastanos (28′ st Gori), Tribuzzi (27′ st Vitale), Novakovich (21′ st Parzyszek). A disp.: Iacobucci, Capuano, Giordani, Trovato, Curado, Tabanelli, Ariaudo. All.: Nesta.

Arbitro: Ghersini.

Reti: 31′ pt Kastanos (FRO), 34′ pt Mancuso (EMP), 42′ pt Zurkowski (EMP), 17′ st Bajrami (EMP).